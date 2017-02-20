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Десять сантиметров отделяло Yeruslan от "верной гибели"

Появилась угроза экологического бедствия
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Бездействие администрации морского порта Владивосток угрожало экологическим бедствием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

В субботу, 18 февраля, всего полчаса не хватило Yeruslan, чтобы уйти под воду. 10 сантиметров отделяло судно от критической отметки. Сейчас затопление судна приостановлено. В том числе за счёт того, что накануне водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода. До начала работ вода поступала со скоростью 150 кубометров в час. Если бы не были приняты экстренные меры, то судно в течение получаса-час ушло под воду, не хватило буквально 10 сантиметров. 

Также на помощь пришли и приморские спасатели. Они привезли дизель-генераторы и световую опору, ведь работа здесь не прекращается даже ночью. Сейчас «Еруслан» вновь поднялся из воды, но угроза затопления есть. Судно повреждено, нарушена его герметичность, спилена запорная арматура, кингстоны, через которые и поступает забортная вода. Необходимы срочные меры для его транспортировки к месту стоянки или утилизации.

Для того, чтобы его транспортировать, нужно выполнить ряд работ, позволяющих это сделать, не затопив судно. Должно полностью быть прекращено поступление воды в трюмы, определены места крепления буксировочных тросов. 

Так, в настоящее время служба судебных приставов, которой было предписано обеспечивать охрану и жизнедеятельность судна, все ещё решает вопрос об утилизации Yeruslan.

В свою очередь, бездействие администрации морского порта Владивосток, в акватории которого стоит судно, привело к созданию чрезвычайной ситуации и угрозе экологического бедствия. Вместо принятия конкретных мер, руководство порта занимается перепиской и делает все возможное, чтобы переложить ответственность на других.

Длительное время администрация порта не обращала внимание на то, что творится на судне и вокруг него. Также и служба судебных приставов, ответственная за сохранность корабля, допустила, что судно стало доступно для мародёров, которые его разграбили

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке "Еруслан" произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно «Еруслан», арестованное и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления. Как это будет сделано, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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