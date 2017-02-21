Как буксировали “Еруслан”

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля примерно в 11 часов утра к брошенному командой судну “Еруслан”, стоящему в акватории Амурского залива с осени прошлого года, подошел ледокол “Фотий Петров”, сообщает корреспондент РИА “VladNews”. Предварительно ледокол расчистил лед вокруг “Еруслана”, сделав несколько кругов вокруг него, затем он взял судно на буксир и повёл его в Славянку.

Отметим, что в субботу, 18 февраля, были приняты экстренные меры, чтобы судно не ушло под воду. Не хватило буквально 10 сантиметров.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке Yeruslan произошел пожар. На месте происшествия побывал фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры.