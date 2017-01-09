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Общество

Черный рынок алкоголя в Приморье "проредили" на Новый год: изъято более 600 литров спиртного

По краю прокатилась волна рейдовых проверок
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» от 23 декабря 2016 года № 195 Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в период с 30 декабря 2016 года по 08 января 2017 года совместно с сотрудниками полиции Приморского края ежедневно проводились рейдовые проверки предприятий розничной торговли Приморского края на предмет наличия в обороте продукции, запрещенной данным нормативно-правовым актом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Всего за указанный период проведены совместные рейдовые проверки в 245 торговых точках в следующих городах и муниципальных районах края: в городах Арсеньев, Артем, Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний, Находка, Уссурийск, в районах Анучинский, Красноармейский, Октябрьский, Спасский, Черниговский, Чугуевский.

Различные виды непищевой спиртосодержащей продукции (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95% «Вита-Септ». «Спирт этиловый» - раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм с содержание этанола 95%, лосьон косметический «Боярышник» с содержанием спирта 75%, универсальное средство «Чистый – С», изделие косметическое жидкое с содержанием наноразмерных частиц серебра «Целебная сила природы», «Адбион-2» и т.п.) в количестве 1 749 флаконов общим объемом более 188 литров изъяты из незаконного оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Помимо указанной продукции на предприятиях розничной торговли в ходе проверок установлена реализация парфюмерно-косметической продукции типа лосьонов для лица, одеколонов во флаконах по 50-100 мл с содержанием спирта 25 – 60% без товарно-сопроводительной документации. Реализация такой продукции приостановлена соответствующим предписанием, к продавцам также будут применены предусмотренные законодательством санкции.

Проводимые проверки позволили также выявить ряд магазинов, в которых осуществлялась реализация алкогольной продукции без лицензии. Алкогольная продукция общим объемом более 423 литров арестована сотрудниками полиции.

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