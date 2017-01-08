В Приморье объявлен бой продаже суррогата

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Алкоголиков города Находка Приморского края правоохранительные органы лишили спирта с серебром и "Боярышника": во время новогодних праздников здесь прошло несколько рейдов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Так, 4 января в магазине на улице Комсомольской под прилавками были обнаружены флаконы с 75-градусным спиртом, объемом 99 миллилитров. Маркировка на бутылках гласила, что это "Люкс+", косметическое средство с содержанием наноразмерных частиц серебра. На следующий день, 5 января, в магазине на Черняховского "накрыли" партию другого "косметического средства" с серебром: 50-градусная "Сила природы" во флаконах такого же объема здесь продавалась по 35 рублей за штуку.

Также в четверг в Находке рейд дал положительно-неутешительный результат в магазине по улице Горького: здесь суррогат был к услугам местных алкоголиков в ассортименте. Так пьющие все, что горит, граждане могли выбрать либо 75-градусный лосьон с экстрактом боярышника по 32 рубля за "фуфырик" в 100 миллилитров, либо чуть более дорогой лосьон "Вита-септ" ценой в 45 рублей за флакон аналогичного объема.

Вся продукция была изъята, составлены протоколы. Продавцы понесут соответствующее наказание.

Стоит отметить, что "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством""Боярышник"умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. С 3 января в регионе из подпольного оборота были изъяты сотни бутылок спиртосодержащей непищевой продукции – десятки литров суррогата. Также сотрудниками полиции были арестованы сотни литров алкоголя, продававшегося без лицензии.