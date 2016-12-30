В Приморье боятся массовых отравлений суррогатным алкоголем

Началась работа "горячей линии"

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

В Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю начала работать «горячая линия» по приему информации о продаже суррогатного алкоголя - спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Граждан просят, если они обнаружили такую продукцию на рынках или в магазинах региона, незамедлительно обращаться в Роспотребнадзор края по телефону горячей линии 7 (423) 254-82-10 или сообщить на адрес электронной почты pkrpn@pkrpn.ru.

Напомним, в Иркутской области более 60 человек умерло от отравления суррогатом - средством для ванн "Боярышник". Трупы сотрудники полиции собирали по местам скопления потребителей соответствующего спиртного, для этого вскрывали двери квартир. Многие попали в больницув больницу.