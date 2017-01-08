Алкоголикам Приморья устроили похмелье на Новый год

Отрава по краю, как оказалось, - в широком ассортименте

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Полиция Приморья устроила местным алкоголикам трезвые посленовогодние деньки: по региону в праздники прошла волна борьбы с суррогатным алкоголем; в ходе рейдов были изъяты десятки литров спирта, замаскированного под косметические и чистящие средства. Однако в некоторых торговых точках изымали и стеклянные флаконы с надписями "Этиловый спирт", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Часть рейдов была организована по звонка от неравнодушных граждан на "горячую линию" Роспотребнадзора.

Ранее РИА VladNews писало о том, что спирта с серебром лишились потребители суррогата в Находке, а "пушистика" - в Артеме. Но стоит отметить, что борьба с черным рынком алкоголя прошла по всему региону.

Так, во Владивостоке 5 января в продуктовом магазине на Часовитина были изъяты 100-миллилитровые флаконы этилового спирта. Несколько раньше, 3 января, аналогичный товар был арестован в торговом павильоне на улице Белинского. Кроме того, 3 января в магазине на улице Успенского под прилавками нашли партию дезинфицирующего средства "Вита-Септ" крепостью 95 градусов. Жидкость была расфасована в бутыльки по 100 миллилитров.

В Спасске-Дальнем поиски отравы по магазинам дали результат 5 и 7 января. Так, в четверг в продуктовом магазине на улице Молодежной нашли партию этилового спирта 95%-ного в стандартных 100-миллилитровых "фуфыриках". Товар продавался по цене 47 рублей. А вот Рождество оказалось не очень удачным днем для хозяина магазина на Юбилейной: здесь, в торговом зале под прилавком полицейские нашли лосьон "Боярышник" 75%:

В городе Партизанск 3 января были обнаружены две торговых точки, продававших суррогат: на улице Щорса и на Вокзальной. Опасное спиртное заказывали ящиками:

Также горючие жидкости продавали местным забулдыгам по сходной цене в городе Арсеньев на улице Октябрьской (изъято 75-градусное косметическое средство "Адбион-2" с наносеребром), в поселке Тавричанка (этиловый спирт, 95%), в Чернышевке на улице Партизанской (лосьон "Целебная Сила Природы"), в Чугуевке на Партизанской (лосьон для лица "Вита-Септ"), в селе Ленинское (здесь также продавали "Вита-Септ") и в селе Борисовка (в местном продуктовом магазине изъят "пушистик").

Стоит отметить, что "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством" "Боярышник" умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. С 3 января в регионе из подпольного оборота были изъяты сотни бутылок спиртосодержащей непищевой продукции – десятки литров суррогата. Также сотрудниками Роспотребнадзора были арестованы сотни литров алкоголя, продававшегося без лицензии:

Рейды будут продолжаться. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора Приморского края.