В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель 12:31, 08 января В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель
Алкоголикам Приморья устроили похмелье на Новый год 11:47, 08 января Алкоголикам Приморья устроили похмелье на Новый год (Адреса)
Памяти Гали Яковлевны Островской 11:30, 08 января Памяти Гали Яковлевны Островской
Новостная лента
Январь, 08 воскресенье
13:02
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:02
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:02
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
12:59
В Белоруссии ищут способ восстанавливать разрушенную алкоголем печень
12:31
В Иркутской области забраковали владивостокский спиртовой стеклоочиститель
11:47
Алкоголикам Приморья устроили похмелье на Новый год Адреса
11:30
Памяти Гали Яковлевны Островской
11:10
Верующие Приморья отметили Рождество с МЧС Фото
10:34
Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье
09:59
"Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме? Фото
09:30
Гороскоп на 8 января
08:39
Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и "Боярышника" Фото
07:53
В Приморье продолжается теплая зима
06:03
Ученые подсчитали, как быстро эпидемия зомби уничтожит человечество‍
04:24
13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год
03:01
Все гороскопы на 2017 год
01:20
Государство может сэкономить на пенсионерах более 600 миллиардов рублей
Январь, 07 суббота
23:06
Установлен идеальный возраст для лишения девственности
22:19
О карантинном контроле в Приморье в 2016 году
20:04
В Приморье на впустили 3 партии радиоактивных автомобилей за год
19:34
Во владивостокском продуктовом магазине нашли спирт под прилавком
18:01
В Приморском крае младенцы стали выживать чаще
17:56
Приморские полицейские провели новогодний рейд
17:32
Павел Серебряков: Половина приморцев не удовлетворена медицинской помощью
17:04
Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
16:57
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
16:41
Ученые ищут новый дом для человечества
16:17
Сотрудники приморской ГАИ подарили сиротам новогоднюю сказку
16:10
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
15:36
Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови
14:56
Страшная авария произошла в Приморье
14:21
Фото Анны Семенович без макияжа шокировало ее поклонников Фото
13:52
В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе Фото
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Фоторепортажи

Алкоголикам Приморья устроили похмелье на Новый год

Отрава по краю, как оказалось, - в широком ассортименте
Фото: Роспотребнадзор Приморья Фото: Роспотребнадзор Приморья
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

Полиция Приморья устроила местным алкоголикам трезвые посленовогодние деньки: по региону в праздники прошла волна борьбы с суррогатным алкоголем; в ходе рейдов были изъяты десятки литров спирта, замаскированного под косметические и чистящие средства. Однако в некоторых торговых точках изымали и стеклянные флаконы с надписями "Этиловый спирт", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Часть рейдов была организована по звонка от неравнодушных граждан на "горячую линию" Роспотребнадзора.

Ранее РИА VladNews писало о том, что спирта с серебром лишились потребители суррогата в Находке, а "пушистика" - в Артеме. Но стоит отметить, что борьба с черным рынком алкоголя прошла по всему региону.

Так, во Владивостоке 5 января в продуктовом магазине на Часовитина были изъяты 100-миллилитровые флаконы этилового спирта. Несколько раньше, 3 января, аналогичный товар был арестован в торговом павильоне на улице Белинского. Кроме того, 3 января в магазине на улице Успенского под прилавками нашли партию дезинфицирующего средства "Вита-Септ" крепостью 95 градусов. Жидкость была расфасована в бутыльки по 100 миллилитров.

В Спасске-Дальнем поиски отравы по магазинам дали результат 5 и 7 января. Так, в четверг в продуктовом магазине на улице Молодежной нашли партию этилового спирта 95%-ного в стандартных 100-миллилитровых "фуфыриках". Товар продавался по цене 47 рублей. А вот Рождество оказалось не очень удачным днем для хозяина магазина на Юбилейной: здесь, в торговом зале под прилавком полицейские нашли лосьон "Боярышник" 75%:

В городе Партизанск 3 января были обнаружены две торговых точки, продававших суррогат: на улице Щорса и на Вокзальной. Опасное спиртное заказывали ящиками:

Также горючие жидкости продавали местным забулдыгам по сходной цене в городе Арсеньев на улице Октябрьской (изъято 75-градусное косметическое средство "Адбион-2" с наносеребром), в поселке Тавричанка (этиловый спирт, 95%), в Чернышевке на улице Партизанской (лосьон "Целебная Сила Природы"), в Чугуевке на Партизанской (лосьон для лица "Вита-Септ"), в селе Ленинское (здесь также продавали "Вита-Септ") и в селе Борисовка (в местном продуктовом магазине изъят "пушистик").

Стоит отметить, что "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством" "Боярышник" умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. С 3 января в регионе из подпольного оборота были изъяты сотни бутылок спиртосодержащей непищевой продукции – десятки литров суррогата. Также сотрудниками Роспотребнадзора были арестованы сотни литров алкоголя, продававшегося без лицензии:

Рейды будут продолжаться. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора Приморского края.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Верующие Приморья отметили Рождество с МЧС
11:10, 08 января 2017 Верующие Приморья отметили Рождество с МЧС

Спасатели всегда готовы помочь и согреть горячим чаем

Во Владивостоке состоялся
09:33, 02 января 2017 Во Владивостоке состоялся "Забег по-домашнему"

Владивостокцы встретили новый 2017 год спортивно

Владивостокцы встретили Новый год на площади
15:45, 01 января 2017 Владивостокцы встретили Новый год на площади

Для жителей была подготовлена концертная программа

Приморский океанариум завершил работу в 2016 году благотворительной ярмаркой
14:32, 31 декабря 2016 Приморский океанариум завершил работу в 2016 году благотворительной ярмаркой

В новом году заведение откроет двери для посетителей 3 января

Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники
17:19, 28 декабря 2016 Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники

Горожане запасаются продуктами на новгодний стол

Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке
11:22, 28 декабря 2016 Горожане сделали подарок новорожденным малышам во Владивостоке

Детки теперь спят за надежными дверями

«В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья
19:01, 26 декабря 2016 «В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья

Каждый маленький участник праздника получил подарок