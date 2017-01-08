"Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме?

В Приморье объявлен бой продаже суррогата

Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

В новогодние праздники алкозависимые жители города Артем Приморского края лишились сразу нескольких источников суррогата, которым торговали как в продуктовых, так и в косметических отделах некоторых магазинов: по городу проходят рейды правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Среди того, что горит - но не предназначено для внутреннего использования - арестованы "Боярышник", "пушистик" (универсальное бытовое средство "Чистый-С") и другие товары народного потребления.

Так, 5 января в продуктовом магазине по улице Красноармейской обнаружен факт реализации лосьона "Боярышник" во флаконах по 99 миллилитров. На 75%-ную продукцию, которую продавали по 40 рублей за стеклянный флакон, документов в магазине не нашлось.

Но "Боярышник" оказался не самым частым "уловом" правоохранителей в Артеме: как оказалось, чаще продавцы закупались так называемым "пушистиком": его продажа была обнаружена в трех торговых точках.

Сначала, 5 января, "Чистый-С" обнаружили в промышленном магазине на улице Дзержинского: разлитое в пластиковые бутылки по 250 миллилитров чистящее средство продавали местным алкоголикам по цене в 75 рублей за штуку. Хозяина этого товара сейчас ищут.

А 7 января "пушистик" нашли еще в двух магазинах (на Орловской и на Ватутина). Что характерно, в этих магазинах о покупателях, можно сказать, позаботились - предоставив им выбор в суррогате.

Так, в первом магазине кроме 96-градусного "Чистого-С" продавали еще и "Боярышник" - а также самый простой 95-градусный этиловый спирт для наружного использования. Весь ассортимент был представлен в алкогольном отделе продуктового магазина.

В вот в магазине промтоваров на Ватутина кроме "пушистика" в пластике покупателям предлагался косметический лосьон в стекле. Правда, лосьон этот носит характерно название "Хлебный люкс", что довольно необычно для косметического изделия.

Стоит отметить, что "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством""Боярышник"умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. С 3 января в регионе из подпольного оборота были изъяты сотни бутылок спиртосодержащей непищевой продукции – десятки литров суррогата. Также сотрудниками полиции были арестованы сотни литров алкоголя, продававшегося без лицензии.