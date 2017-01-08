Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье 10:34, 08 января Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье
09:59, 08 января "Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме? (Фото)
Гороскоп на 8 января 09:30, 08 января Гороскоп на 8 января
Новостная лента
Январь, 08 воскресенье
11:31
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
11:31
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
11:31
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
11:10
Верующие Приморья отметили Рождество с МЧС Фото
10:34
Банду цыганок-домушниц задержали в Приморье
09:59
"Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме? Фото
09:30
Гороскоп на 8 января
08:39
Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и "Боярышника" Фото
07:53
В Приморье продолжается теплая зима
06:03
Ученые подсчитали, как быстро эпидемия зомби уничтожит человечество‍
04:24
13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год
03:01
Все гороскопы на 2017 год
01:20
Государство может сэкономить на пенсионерах более 600 миллиардов рублей
Январь, 07 суббота
23:06
Установлен идеальный возраст для лишения девственности
22:19
О карантинном контроле в Приморье в 2016 году
20:04
В Приморье на впустили 3 партии радиоактивных автомобилей за год
19:34
Во владивостокском продуктовом магазине нашли спирт под прилавком
18:30
Памяти Гали Яковлевны Островской
18:01
В Приморском крае младенцы стали выживать чаще
17:56
Приморские полицейские провели новогодний рейд
17:32
Павел Серебряков: Половина приморцев не удовлетворена медицинской помощью
17:04
Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
16:57
На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
16:41
Ученые ищут новый дом для человечества
16:17
Сотрудники приморской ГАИ подарили сиротам новогоднюю сказку
16:10
Интернет-покупки из Китая для россиян пока затруднены
15:36
Владивостокские доноры сдали 35,5 литров крови в первый же день работы станции переливания крови
14:56
Страшная авария произошла в Приморье
14:21
Фото Анны Семенович без макияжа шокировало ее поклонников Фото
13:52
В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе Фото
13:27
Пьяный 12-летний мальчик госпитализирован во Владивостоке
12:51
Дед Мороз попал в СИЗО Владивостока Фото
12:12
Владивостокский Дед Мороз ограбил доверчивую женщину
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

"Пушистик", "Боярышник" и "Хлебный люкс": чем травили людей в городе Артеме?

В Приморье объявлен бой продаже суррогата
Фото: Углегорские новости Фото: Углегорские новости
Владивосток, воскресенье, 08 января , РИА Vladnews.

В новогодние праздники алкозависимые жители города Артем Приморского края лишились сразу нескольких источников суррогата, которым торговали как в продуктовых, так и в косметических отделах некоторых магазинов: по городу проходят рейды правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморья.

Среди того, что горит - но не предназначено для внутреннего использования - арестованы "Боярышник", "пушистик" (универсальное бытовое средство "Чистый-С") и другие товары народного потребления.

Так, 5 января в продуктовом магазине по улице Красноармейской обнаружен факт реализации лосьона "Боярышник" во флаконах по 99 миллилитров. На 75%-ную продукцию, которую продавали по 40 рублей за стеклянный флакон, документов в магазине не нашлось.

Но "Боярышник" оказался не самым частым "уловом" правоохранителей в Артеме: как оказалось, чаще продавцы закупались так называемым "пушистиком": его продажа была обнаружена в трех торговых точках.

Сначала, 5 января, "Чистый-С" обнаружили в промышленном магазине на улице Дзержинского: разлитое в пластиковые бутылки по 250 миллилитров чистящее средство продавали местным алкоголикам по цене в 75 рублей за штуку. Хозяина этого товара сейчас ищут.

А 7 января "пушистик" нашли еще в двух магазинах (на Орловской и на Ватутина). Что характерно, в этих магазинах о покупателях, можно сказать, позаботились - предоставив им выбор в суррогате.

Так, в первом магазине кроме 96-градусного "Чистого-С" продавали еще и "Боярышник" - а также самый простой 95-градусный этиловый спирт для наружного использования. Весь ассортимент был представлен в алкогольном отделе продуктового магазина.

В вот в магазине промтоваров на Ватутина кроме "пушистика" в пластике покупателям предлагался косметический лосьон в стекле. Правда, лосьон этот носит характерно название "Хлебный люкс", что довольно необычно для косметического изделия.

Стоит отметить, что "охота" за суррогатом алкоголя была фактически объявлена по всей России после того, как в конце декабря 2016 года в Иркутске от отравления "косметическим средством""Боярышник"умерло несколько десятков человек.

С конца декабря в Приморском крае работает "горячая линия", по телефону которой (7 (423) 254-82-10) граждане могут сообщить о подпольной торговле спиртосодержащими жидкостями с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции. С 3 января в регионе из подпольного оборота были изъяты сотни бутылок спиртосодержащей непищевой продукции – десятки литров суррогата. Также сотрудниками полиции были арестованы сотни литров алкоголя, продававшегося без лицензии.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и
08:39, 08 января 2017 Находкинских алкоголиков лишили спирта с серебром и "Боярышника"

В Приморье объявлен бой продаже суррогата

13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год
04:24, 08 января 2017 13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год

Злостные нарушители Правил дорожного движения привлечены к уголовной ответственности

В Приморье на впустили 3 партии радиоактивных автомобилей за год
20:04, 07 января 2017 В Приморье на впустили 3 партии радиоактивных автомобилей за год

Итоги-2016

Во владивостокском продуктовом магазине нашли спирт под прилавком
19:34, 07 января 2017 Во владивостокском продуктовом магазине нашли спирт под прилавком

"Охота" на суррогат в Приморье продолжается

Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье
17:04, 07 января 2017 Женщина погибла под колесами грузовика в Приморье

Трагедия произошла на неосвещенном пешеходном переходе

На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек
16:57, 07 января 2017 На сложном пожаре в Приморье спасены 15 человек

В настоящее время причины возгорания выясняются

Страшная авария произошла в Приморье
14:56, 07 января 2017 Страшная авария произошла в Приморье

Водитель иномарки выжил в лобовом столкновении с фурой