Жителей села в Приморье травили спиртом в ассортименте

Однако в сельский магазин пришли правоохранительные органы

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В селе Черниговка Приморского края пресечена торговля суррогатом алкоголя: здесь отраву продавали в достаточно широком ассортименте, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. В магазине на улице Октябрьской здесь продавали сразу три вида химических средств, которые некоторые люди разбавляют водой и используют в качестве водки. Товар был без ценников.

Так, правоохранители 8 января изъяли в магазине 7 флаконов универсального средства "Чистый – С" (в народе - "пушистик"), крепостью 96 градусов, объемом 250 мл. Но большая часть суррогата была представлена 95-градусными "косметическими лосьонами" во флаконах по 100 мл - "Боярышник" (изъято 34 бутылька) и "Вита-септ" (изъято 14 бутыльков).

Продавца ожидает наказание по нормам законодательства РФ.