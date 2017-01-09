Крупную партию спирта изъяли в магазине в Приморье

Этиловый спирт правоохранители выносили из торговой точки ящиками

Владивосток, понедельник, 09 января , РИА Vladnews.

В Приморье обнаружена крупная партия продававшегося из-под прилавка этилового спирта: флаконы объемом 100 миллилитров продавались в магазине во Врангеле по цене в 55 рублей за штуку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края. Данная торговая точка находится на территории местного универсального рынка ООО «Макет».

В ходе рейда здесь было изъято несколько ящиков 95-градусного товара (436 флаконов - в общем более 43 литров спирта). К продавцу будут применены предусмотренные законодательством РФ санкции.