Еще один «наш» поляк Бенедикт Дыбовский боролся с царизмом, отбывал ссылку в Сибири, работал на Камчатке, посетил Владивосток и стал всемирно известным ученым, о котором нам мало что известно

Фонды краеведческой литературы Краевой публичной библиотеки им. М. Горького пополнились уникальным изданием, книгой «О Сибири и Камчатке» Бенедикта Дыбовского, ученого-биолога, зоолога, зачинателя современного байкаловедения, врача, общественного деятеля.

Презентация этого прекрасно изданного однотомника, иллюстрированного редкими фотографиями, состоялась в минувшую субботу во Владивостоке в книжном магазине «Игра слов» на Партизанском проспекте, 44.

В ссылку с микроскопом

Имя поляка Бенедикта (Ивановича) Тадеуша Дыбовского наверняка мало что говорит нашим краеведам, географам и членам Общества изучения Амурского края в отличие от научного мира и общественности Иркутска и Камчатки. Между тем Бенедикт Дыбовский был другом хорошо нам известного приморского поляка Михаила Янковского, с которым познакомился на Байкале во время ссылки после разгрома в Варшаве Январского народно-освободительного восстания 1863 года против царского правительства. Польша тогда, напомним, входила в состав Российской империи.

Дыбовский был комиссаром Народного правительства. Войска восстание подавили, начались аресты. Дыбовского арестовали в феврале 1864 года. Он выдержал все допросы и товарищей не выдал. В результате приговор: «Смертная казнь через повешение». Его спасло заступничество научной общественности Германии и самого Бисмарка. Казнь заменили на 12-летнюю ссылку и каторжные работы в Сибири...

В далекий и холодный Вилюйск, конечное место ссылки, Дыбовский взял не только личные вещи, но и книги, тяжелый микроскоп и лабораторное оборудование. Он и на чужбине планировал заниматься наукой. В пути дипломированный врач Дыбовский помогал всем, кто нуждался в медицинской помощи, не делая разницы между каторжанином и чиновником. При этом за работу не брал ни копейки. Он успешно лечил больных бешенством, которое участилось в Забайкалье из-за многочисленных случаев нападения диких животных на человека. Дыбовский вернул зрение дочери одной знатной особы и столетнему старцу – отцу высокопоставленного военного. Слава о нем как искусном врачевателе, чудесном целителе быстро распространилась по Сибири, где его стали уважительно называть «врач Поляк». Благодаря медицинской деятельности ему ослабили режим ссыльного и после пяти лет каторги перевели на вольное поселение в деревушку Дарасун близ Читы. Во время ссылки совместно с Виктором Годлевским исследовал озеро Байкал, реку Амур и обогатил зоологию целым рядом новых открытий. Благодаря усилиям Петербургской академии наук Дыбовский в 1877 году вернулся на родину.

Вторая часть сгорела…

Долгая жизнь Бенедикта Дыбовского, личности неординарной, многосторонней, яркой и неоднозначной, наполненная путешествиями, приключениями, научными открытиями, встречами с интересными людьми, достойна отдельного описания. Возможно, даже романа. Но речь сейчас о книге «О Сибири и Камчатке», в основе которой его дневниковые записи путешествия со своим спутником Яном Калиновским из Варшавы в Петропавловск-Камчатский в январе – июле 1879 года. Это было второе, уже самостоятельное возвращение Дыбовского в Россию после ссылки, точнее, на Камчатку, где ему предложили должность окружного врача. Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Иркутск, Сретенск, Хабаровск, Камень-Рыболов, Владивосток – вот его маршрут в 12 тысяч километров и 7 месяцев.

Впервые путевые заметки «врача Поляка» были изданы на польском языке в виде книги в 1912 году. Сегодня благодаря переводчику Антони Бортновскому, литературному редактору Марии Зелаевой, научным редакторам Агнешки Смульчинской и Денису Дженжере мы можем познакомиться с книгой Дыбовского «О Сибири и Камчатке» на русском языке, впервые изданной спустя 110 лет после выхода в свет первого издания. По большому счету, редакционная коллегия вернула российским читателям, любителям истории и географии, незаслуженно забытого Бенедикта Дыбовского.

В книге нет (в ее первой части) описания Камчатки, несмотря на присутствие полуострова вулканов в ее названии. Первая часть завершается приездом Дыбовского во Владивосток. Камчатке автор посвятил вторую часть рукописи, которая погибла в огне Варшавского восстания в 1944 году.

– Бенедикт Дыбовский был неутомимым исследователем и гуманистом, где бы он ни оказался. Иногда в это трудно поверить, читая его критические высказывания о действительности в имперской России, колонизации Сибири и Дальнего Востока. Но и невозможно спорить с ним о губительных пороках всего российского общества, – рассказал корреспонденту «В» Денис Дженжера. – Автор часто дает совершенно иную оценку событиям нашей истории, которые мы всегда считали положительными или доблестными. Кто-то, возможно, заявит, что Дыбовский – русофоб и мизантроп. Внимательный же читатель будет наслаждаться его талантом антрополога, подмечать искусно прописанные детали. Сибирский мир и жители Сибири знают Бенедикта Дыбовского как польского, белорусского и российского ученого. Но прежде всего он был поляк. Сам он, я уверен, назвал бы себя белолехом. И эта любовь к малой родине тоже есть в книге.

Бенедикт Дыбовский скончался 31 января 1930 года от инсульта. В последний путь его провожали с воинскими почестями. Не только как знаменитого ученого, но и как последнего участника народно-освободительного восстания 1863 года. Дыбовского похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. После Второй мировой войны на его могиле установили новый памятник. Прежний был разрушен в годы войны.

Остались вопросы

По словам Дениса Дженжеры, у редакционной команды ушло четыре года на ее создание – от появления идеи до ее материализации на бумаге под картонной обложкой. Он признает, что на ее страницах не исключены ошибки и неточности. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. В книге «О Сибири и Камчатке», которая читается увлекательно и легко, читатели встретят огромное количество знакомых географических названий, имен и фамилий: Янковский, Гек, Фриессе, Унтербергер, Шульц и т.д. Это еще раз доказывает, насколько был широк круг интересов Дыбовского.

К сожалению, сегодня невозможно найти консультации и ответы на все вопросы, которые авторы нового издания задавали сами себе. Господин Дженжера допускает, что некоторым читателям будет не хватать примечаний и сносок, но это было сделано намеренно, для соблюдения баланса на страницах. Необходимо добавить, что книга «О Сибири и Камчатке» не вышла бы без поддержки перевода Института книги в Кракове. Отдельное спасибо от редакционной коллегии Muzeum i Instytut Zoologii PAN за редкие фотографии, предоставленные для книги.

Справка «В»

Бенедикт (Венедикт) Иванович Дыбовский (имя при рождении – Бенедикт Тадеуш Дыбовский, польск. Benedykt Tadeusz Dybowski) родился 30 сентября 1833 года, умер 31 января 1930 года во Львове. Белорусский, польский и российский географ, зоолог, медик, лингвист, общественный деятель. Изучал медицину и естественные науки в Дерпте, Бреславле, Берлине. В 1860 году получил степень доктора медицины. С 1862 года экстраординарный профессор зоологии и палеонтологии в Варшавском университете. 14 января 1928 года избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Иностранный член-корреспондент Академии наук СССР, внесший значительный вклад в изучение Сибири и Дальнего Востока России. Похоронен на Лычаковском кладбище в некрополе повстанцев 1863 года. Его именем в Иркутске названа улица. В Петропавловске-Камчатском по инициативе путешественника Яцека Палкевича установлена мемориальная доска.

Сергей КОЖИН