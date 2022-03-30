Колючки во всей красе В оранжерее Ботанического сада открылась выставка кактусов и суккулентов

Пока подснежники и первоцветы не захватили всеобщее внимание, в оранжерее Ботанического сада можно погрузиться в знойную атмосферу пустынь и сухих тропиков. Посетителям выставки предлагают взглянуть на самые редкие экземпляры кактусов и суккулентов из коллекционных фондов Ботанического сада-института.

Хотите узнать, как эхеверии, граптоверии, хавортии и гастерии выживают под палящим солнцем на раскаленных камнях? Этим экзотическим растениям удалось выжить с помощью эволюции форм и способов сохранения влаги. Вы увидите, как цветут «пустынные розы» – адениумы и «нецветущие» алоэ, а пахиподиумы и фаукарии завораживают и без цветов. Среди выставочных экспонатов есть обитатели высокогорных пустынь и морских побережий, морозоустойчивые опунции и лесные кактусы.

Сотрудники Ботанического сада не только расскажут вам об экзотических суккулентах, но и помогут разобраться с вашими домашними кактусами, к которым тоже требуется особый подход. В дни выставки будут проходить специализированные экскурсии, которые не требуют дополнительной оплаты, достаточно приобрести входной билет в оранжерею. А еще вы можете поприсутствовать на мастер-классах по созданию мини-садов из суккулентов.

Расписание экскурсий:

– в среду, 30 марта и 6 апреля, в 13.00;

– в пятницу, 1 и 8 апреля, в 13.00;

– в субботу, 26 марта, 2 и 9 апреля, в 13.00;

– в воскресенье, 27 марта, 3 и 10 апреля, в 13.00.

Мастер-классы:

– в четверг, 31 марта и 7 апреля, в 10.00

– в воскресенье, 27 марта и 3 апреля, в 10.00.

Евгений СИДОРОВ