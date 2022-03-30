Женщинами каких знаков мужчины никогда не смогут управлять Если кто-то действительно чувствует, что хотел бы всю жизнь прожить с конкретным человеком, то исходя их канонов психологии с первых дней знакомства нужно оставаться самим собой, не надевая масок и не притворяться совершенством.

Астрологические характеристики указывают на то же, а поэтому лучше взглянуть, что же там, в натальной карте потенциальной половинки. Дальнейшее общение после этого станет намного проще.

Итак, по каким причинам мужчины никогда не смогут управлять женщинами нижеуказанных знаков.

Овен

Персону упрямее найти непросто. Если уж цель ею поставлена, она обязательно до нее дойдет, причем в установленные сроки. Таких дам совершенно не интересует мнение окружающих. Если женщина Овен своего партнера уважает, она его, безусловно, выслушать может, вот только свои планы менять после каких бы то ни было его доводов она не станет. Какую бы критику в свой адрес она ни слушала, вперед женщина Овен двигаться не перестанет, и при этом ее голова будет оставаться гордо поднятой. С ней сможет соединить свою судьбу только тот мужчина, который научится смирению.

Телец

Дамы, родившиеся под этим созвездием, отличаются нежностью и добротой натуры. Они очень заботливы и ради дорогого человека могут совершить немало действительно безрассудных поступков. Но манипуляция женщиной Тельцом – это что-то из области фантастики. Она всегда все и всех полностью контролирует, и не дай Бог что-то вышло из-под контроля – реакция женщины Тельца будет сродни урагану. Жизнеспособной пара женщины Тельца может быть только с мужчиной скромным и галантным.

Близнецы

Внешность этих дам обманчива, они вовсе не так просты и смиренны, как выглядят. Их называют самыми эмоциональными и чувствительными из всех знаков зодиака женщин. Женщины Близнецы в паре всегда будут лидировать, а спора с ними лучше даже не начинать – бесполезно и напрасная трата времени.

Стрелец

Для этих представительниц зодиакального круга свобода превыше всего. Если партнер будет оказывать женщине Стрельцу знаки внимания, заботиться о ней, она это, безусловно, оценит и будет излучать саму доброжелательность. Мужчина даже может подумать, что лучших жен в мире не бывает. Но все резко изменится, если начать указывать такой даме, что ей делать, чего не делать и как делать, – от бурного романа не останется и следа. Характер взрослого человека не изменить.

Козерог

Таких женщин можно назвать махровыми консерваторами. Они обладают удивительной сдержанностью и всегда уверенно идут к достижению поставленной цели. Казалось бы, идеальная супруга, с которой мужчине всегда будет уютно и стабильно. С женщиной Козерогом домочадцам важно не нарушить ее личного пространства, в противном случае она, конечно, какое-то время потерпит такой дискомфорт, но недолго. Потом просто уйдет навсегда.