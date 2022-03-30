Судьбоносная экспедиция Ровно 115 лет назад вся просвещенная Россия узнала имя Владимира Арсеньева. 7 апреля 1907 года в Приамурском отделе Императорского Русского географического общества в Хабаровске прозвучал его доклад об экспедиции, совершенной им по Уссурийской тайге и отрогам хребта Сихотэ-Алинь. Об этом сообщили ведущие газеты империи, а самого ученого и путешественника пригласили в Санкт-Петербург.

Экспедиция состоялась в 1906 году. Она имела несколько ярко выраженных особенностей. Во-первых, в ранге помощника ученого в нее входил начальник штаба Приамурского военного округа генерал-лейтенант Петр Рутковский, который собственными глазами хотел осмотреть театр возможных боевых действий в случае нападения на Дальний Восток англичан или японцев. Во-вторых, в качестве транспортных средств для доставки людей и припасов были использованы миноносцы Сибирской флотилии, чего никогда не делалось ранее. В-третьих, в качестве ботаника был привлечен известный российский флорист и краевед Николай Пальчевский. Именно в этом походе Владимир Клавдиевич познакомился со своим будущим другом и проводником Дерсу Узала. И, наконец, за 180 суток экспедиции удалось пройти сотни километров по неизвестной местности, Сихотэ-Алинь пересекался восемь раз в разных районах!

Результатом столь масштабного исследования стало большое количество собранных коллекций: птиц, насекомых, рыб, земноводных, растений, горных пород и этнографических экспонатов. Многие из них Арсеньев отправил в разные музеи страны, хотя большинство редких экземпляров осталось в музейных фондах Владивостока и Хабаровска.

По всему маршруту велись метеонаблюдения, топографические съемки, составлялись карты и планы, делались записки о возможности прокладки дорог, их состоянии в сухую и дождливую погоду, возможности базирования или передислокации войск. На всех реках измерялись ширина, быстрота течения, определялся тип дна, искались броды для переправы людей. Это еще раз подчеркивает военно-прикладной характер экспедиции.

Отдельно были сделаны описания морских бухт и заливов. В своих дневниках Арсеньев заполнял разделы «Сведения о японских шпионах» и «Возможные операции японцев в данном регионе. Образование баз. Вероятные пути наступления для вторжения вглубь страны. Места, удобные для высадки неприятеля».

Также собирались данные о настроениях встречавшихся на пути китайцев по поводу прошедшей войны, об их отношении к русским и возможным иноземным захватчикам. В итоге был сделан печальный вывод: жители соседней страны, проживавшие в нашей тайге, могут стать союзниками неприятеля. В дальнейшем появился известный во всем мире научно-исследовательский труд Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае».

Впрочем, ученый и следопыт при освоении таежных территорий Приморья предлагал опираться на коренное население: орочей, удэгейцев, гольдов (нанайцев) и других. Этот этнографический интерес к местным жителям Владимир Клавдиевич пронес через всю свою жизнь. Участникам путешествия удалось собрать множество сведений о коренных народах Уссурийского края – их языках, культуре, обычаях, традициях, промыслах.

Только что открытым территориям давались русские названия. Так, перевал, через который проходили военные разведчики, получил имя ботаника, академика Карла Максимовича, проводившего исследования в тех местах еще в 1859 году. На картах вписывались не только русские названия, но и гольдские или китайские.

СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

«Остров Аскольд назывался китайцами Циндао, что значит «Зеленый остров». Этот какими-то силами оторванный от материка кусок суши с высокими скалистыми берегами имеет форму подковы, обращенной открытой стороной к югу. Продолжением его по направлению к материку будет остров Путятин и мыс Майдль».

«…Дерсу, против ожидания, легко перенес морскую качку. Он и миноносец считал живым существом.

– Моя хорошо понимай – его, – он указывал на миноносец «Грозный», – сегодня шибко сердился…»

«На морской карте Лаперуза 1787 года залив Петра Великого называется заливом Виктории. Посредством Альбертова полуострова (ныне называемого полуостровом Муравьева-Амурского) и Евгениева архипелага (острова Русский, Шкота, Попова, Рейнеке и Рикорд) он делится на две части: залив Наполеона (Уссурийский залив) и бухту Герин (Амурский залив)».

Из книги Владимира Арсеньева «Дерсу Узала»

Николай КУТЕНКИХ, Надежда БРАЖИНА