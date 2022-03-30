Хочется есть? Попробуйте сливочный крем от Бегбедера Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня я хочу познакомить вас с удивительной книгой. Лично я с подобным жанром вообще никогда не встречался, поэтому думаю, что и вам он может понравиться. Этот сборник крайне редко фигурирует в книжных топах, что, по моему мнению, совсем неправильно. Ибо это гениальный Фредерик Бегбедер и его «Конец света. Первые итоги» (18+).

Фредерик Бегбедер – модный ныне французский автор, который приобрел известность благодаря своим творениям «Любовь живет три года» и «99 франков». Но наш сегодняшний обзор не о них, а о темной лошадке, которую все пропускают ненароком.

«Конец света. Первые итоги» – это сборник эссе обо всех книгах, которые прочел автор и которые запали ему в душу. В итоге получилась книга, которая никогда не наскучит, вы будете готовы проводить с ней дни напролет (что произошло и со мной). Мыслительные тропы, проложенные писателем, занимают от силы пять минут чтения каждая, и, как выразился один мой знакомый, «за время прочтения автор успевает растопить сердце читателя в сливочный крем и намазать на подкорку мозга». На мой взгляд, весьма точное определение творчества Бегбедера.

«Конец света…» обязательно стоит прочесть, в том числе ради многочисленных интереснейших афористичных высказываний и наблюдений, касающихся литературного мира в целом и писателей в частности. Рассуждения о бумажных фолиантах и электронных ридерах сродни великим открытиям.

Бегбедер, как всегда, фееричен и вдохновляющ. После его эссе хочется прочитать сотни книг, параллельно написав столько же, и улететь в Париж, прошвырнуться там по всем переулкам, забраться на Эйфелеву башню и выстрелить из хлопушки зарядом конфетти. Это точно книга книг. Подлинная литературная Библия для каждого, будь то эстетствующий декадент или романтический эгоист.

И традиционно моя любимая цитата из книги: «Литература – это слоеный пирог, и совсем ни к чему разбирать его на отдельные слои, когда просто хочется есть».

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Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев