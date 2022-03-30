Не опоздайте на пароход современности! После длительного перерыва во Владивостоке вновь состоится международный литературный конкурс имени Павла Гомзякова «Гул океанского прибоя». Возродить его решили именно в Год культурного наследия народов России, уточняет пресс-служба мэрии.

К участию в конкурсе приглашаются молодые поэты и литераторы всего Дальневосточного федерального округа, а также жители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, изучающие и знающие русский язык, иностранные студенты русских отделений университетов в странах АТР, соотечественники, проживающие за границей.

«Гул океанского прибоя – 2022» рассмотрит творческие работы в номинациях «Родина моя» (в том числе раскрытие темы 1160-летия зарождения российской государственности), «Люблю тебя, Владивосток!», «Любовная лирика», «Личность в истории России» в трех возрастных группах – от 7 до 13 лет, от 14 до 35 и от 36 лет и старше.

– Номинация «Личность в истории» – одна из самых интересных. Ждем от участников произведения, посвященные году Владимира Арсеньева, 350-летию со дня рождения Петра I, 210-летию со дня рождения Ивана Гончарова, 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского, 120-летию со дня рождения Вениамина Каверина и другим знаменитым соотечественникам, внесшим вклад в развитие нашей страны, – рассказали в оргкомитете конкурса.

Организаторами конкурса выступили управление по делам молодежи и связям с общественностью и управление культуры администрации Владивостока, Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» и оргкомитет фестиваля «Литература Тихоокеанской России».

Михаил НЕЩЕДРИН