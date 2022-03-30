Азия увидит Дальний Восток глазами Арсеньева Три знакомые нам с детства книги Владимира Арсеньева теперь смогут прочитать и в Китае. Следом – Южная Корея и Вьетнам.

Новость об этом прозвучала на заседании международной рабочей группы по взаимодействию с литературно-издательским сообществом Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках празднования 150-летия со дня рождения знаменитого российского писателя и исследователя. В заседании, организованном правительством Приморского края, администрацией Владивостока и ДВФУ, приняли участие представители университетов КНР и Республики Корея и Союза писателей Вьетнама.

Цель создания рабочей группы – продвижение творчества Владимира Арсеньева в АТР.

– Мы будем совместно работать по переводу произведений Арсеньева на китайский, корейский, вьетнамский языки, содействовать изданию книг в этих странах. Важно участие литературно-издательского сообщества Китая, Республики Корея, Вьетнама в мероприятиях юбилея, – подчеркнул руководитель рабочей группы директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий.

Между тем творчество русского путешественника, ученого и писателя уже знакомо жителям Северо-Восточного Китая. По словам директора института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин, на китайский язык переведены три популярных романа Владимира Арсеньева: «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала» и «Сквозь тайгу». Скоро эти книги выйдут в свет.

А Ким Хен Тхэк, профессор корейского университета иностранных языков Хангук, предложил посвятить в этом году конкурс по русскому языку среди местных студентов творчеству Владимира Арсеньева.

Напомним, что 2022-й в России объявлен Годом Арсеньева. В Приморье к 150-летию нашего выдающегося соотечественника, как уже сообщал «В», приурочен целый комплекс мероприятий: издание обновленного и дополненного полного собрания сочинений Владимира Клавдиевича, съемки художественного фильма о его жизни, уроки краеведения для школьников, тематические фестивали и лектории, кинопоказы, творческие встречи и многое другое.

Михаил НЕЩЕДРИН