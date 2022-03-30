Для вундеркиндов и их лучших друзей Март, пожалуй, самый литературный месяц. 3 марта отмечался Всемирный день писателей, 21 марта – Всемирный день поэзии, учрежденный в 1999 году ЮНЕСКО. А последняя семидневка марта – Неделя детской книги, или «Книжкина неделя».

В эти дни в школах, библиотеках, клубах, Домах культуры традиционно проходят встречи с писателями, устраиваются громкие читки, литературные монтажи, костюмированные представления любимых героев.

Большая программа разработана и в Краевой детской библиотеке. Чего только здесь не напридумывали опытные лоцманы книжного моря – библиотекари, чтобы увлечь маленьких читателей! И «Чтецкие баталии», и «Скоморошные пересмешки», и «Кукольный балаганчик», и «Тайна рукописи», и «Чудо чудное – книжка новая», и «Сочинялки на лавочке», и «Ожившие картинки», и «Кукольное закулисье». Интересные программы организовали и в других библиотеках Приморья.

Газета «Владивосток» решила тоже не остаться в стороне от «Книжкиной недели». Предлагаем вниманию наших читателей стихотворения для детей из новой книги известного дальневосточного поэта.

Борис ЛАПУЗИН

Стихотворения для детей (из книги «Владивостокские стихи»)

Туристы

В воскресенье ранним часом

В майский солнечный восход

Отправляемся всем классом

В туристический поход.

Все у нас у всех как нужно:

Кеды, куртки, рюкзаки.

На маршрут выходим дружно –

Мы выносливы, ловки.

Карта, компас – не забава,

Мы серьезный коллектив.

Наблюдаем сопки справа,

Слева берег и залив.

Старый вяз за поворотом –

Это наш ориентир.

Кто не любит турпоходы,

Пусть в квартире пьет кефир.

Ну а нам – простор лучистый,

Нам привалы впереди.

Мы заядлые туристы,

Познаем свой край в пути.

Художница

Рисовальный лист достану,

Краски выну из коробки,

Рисовать наш город стану –

Наше море, наши сопки.

А на море – теплоходы!

А на сопках наших – зданья!

Много разного народу

Нарисую со стараньем.

Нарисую капитанов

И матросов нарисую.

Пирсы, трапы, стрелы кранов –

Повседневность городскую.

Охры солнечной добавлю

И еще – ультрамарина.

И рисунок в рамку вставлю –

Чем, скажите, не картина?

Удивит вас панорама

С теплоходами повсюду…

У меня художник мама,

Я художницею буду.

Вундеркинд

Колька, друг мой закадычный,

Мы с ним ходим в пятый класс.

Он все знает на отлично,

Выручал меня не раз.

В информатике – персона,

В математике – силен.

Объяснит бином Ньютона,

Как не смог бы сам Ньютон.

На футбольном поле Колька

Самый лучший, может быть,

Мне с его подачи только

Удается гол забить.

Он способностей отменных,

Он призер олимпиад.

Вундеркинд обыкновенный –

Так о Кольке говорят.

Акулий банкет (считалка)

Акуле исполнилось семьдесят лет,

Она пригласила всех рыб на банкет.

Разбойницу моря в назначенный срок

Приплыли поздравить, ну как на урок,

Горбуша,

селедка,

кета,

пеленгас

И окунь,

и семга,

и палтус как раз.

Ломился от кушаний праздничный стол:

Какие здесь яства, какой разносол!

Поели рулетов, попили компот,

Вокруг юбиляра вели хоровод

Горбуша,

селедка,

кета,

пеленгас

И окунь,

и семга,

и палтус как раз.

Акула от счастья разинула пасть,

Она на гостей не хотела напасть,

Но щелкнули челюсти сами собой,

И в брюхо акуле попали гурьбой

Горбуша,

селедка,

кета,

пеленгас

И окунь,

и семга,

и палтус как раз.

Мурка

Наша Мурка любит жмурки.

Ищем, ищем – нет кошурки.

То она на шкаф запрыгнет,

То она в диване дрыхнет.

А недавно, ну умора,

«Мяу-мяв» из коридора.

Посмотрели: что такое?

Забралась в ведро пустое!

Или вот сегодня – тоже

Мы найти ее не можем.

Где опять лежит лениво?

Где мурчит себе сонливо?

В рукаве тужурки папы

Затаила хвост и лапы.

Хорошо ей, нашей Мурке,

Спится в папиной тужурке.

Сидела на дереве стая ворон

Сидела на дереве стая ворон.

Вечерней зарей догорал небосклон.

Уже и восток затемнелся вдали.

Хвалились вороны, как день провели.

«Была я на ферме, – призналась одна, –

И сколько хотела, наелась зерна».

Другая ворона ответила: «Кар-р,

Я тоже летала… на местный базар.

Стащила с прилавка там сыра кусок,

Грамм двести, наверное, был на глазок».

И третья ворона не стала молчать:

«А мне на заборе пришлось проторчать.

На школьном заборе, пока ученик

Под ним не оставил свой новый дневник.

Я сразу тогда натощак, налегке

Склевала все двойки в его дневнике».

Закаркала стая, криклива и зла:

«Да как ты посмела, да как ты могла!

Ведь это же Петя из третьего «Б»,

Хороший мальчишка, не стыдно тебе?»

Ворона на ветке вильнула хвостом:

«Так мне и самой все известно о том.

А двойки склевала в его дневнике

Для места пятеркам на каждом листке».

Вечерней зарей догорал небосклон.

Сидела на дереве стая ворон.

Песенка юного пешехода

На уроках нашей школы

Учим правила движенья,

Как предлоги, как глаголы,

Как таблицу умноженья.

Непростая это штука –

Светофорная наука.

Должен каждый,

Должен каждый

И дошкольник, и подросток

Знать законы,

Знать законы,

Знать законы перекрестков.

Красный свет горит сердито,

Запрещает всем идти –

Ни на шаг не проходи ты,

Терпеливо стой и жди.

Непростая это штука –

Светофорная наука.

Должен каждый,

Должен каждый

И дошкольник, и подросток

Знать законы,

Знать законы,

Знать законы перекрестков.

Если желтый свет зажегся,

Не теряйся, пешеход,

Будь внимательным, готовься

На свободный переход.

Непростая это штука –

Светофорная наука.

Должен каждый,

Должен каждый

И дошкольник, и подросток

Знать законы,

Знать законы,

Знать законы перекрестков.

Нам зеленый свет включили –

На зеленый ходим прямо,

Чтоб за нас спокойны были

Наши бабушки и мамы.

Непростая это штука –

Светофорная наука.

Должен каждый,

Должен каждый

И дошкольник, и подросток

Знать законы,

Знать законы,

Знать законы перекрестков.