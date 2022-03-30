Элитные тюльпаны по сходной цене В садовых магазинах после мартовских праздников идет распродажа луковиц тюльпанов, оставшихся после выгонки. По словам специалистов, во время такой распродажи можно приобрести по сходной цене луковицы элитных сортов тюльпанов. Обычно такие сорта стоят дорого.

Луковицы после выгонки можно сохранить и вырастить из них прекрасные сортовые тюльпаны.

Итак, что же нужно делатьс приобретенными луковицами?

1. Луковицу надо почистить от грязи, если она есть.

2. Обрезать корни и листья, если остались.

3. Замочить на полчаса-час в растворе препарата Максим.

4. Высушить.

5. Заложить на хранение.

Высаживать луковицы после выгонки весной не нужно, потому что ни расти, ни цвести они до осени не будут – просто пролежат в земле. Но с нашим климатом луковицы тюльпанов могут и сгнить. Поэтому лучше их просушить и хранить до осени.

Просушивать луковицы необходимо в течение двух недель. Температура должна быть комнатной – 22-25 градусов.

Затем еще на 1 месяц луковицы надо положить в более прохладное место, где будет 18-20 градусов. По времени это уже будет апрель-май, поэтому хранить луковицы можно на закрытом балконе или на закрытой террасе. Высаживать эти луковицы мы будем осенью, поэтому до посадки их можно хранить в овощном отделе холодильника либо в другом прохладном месте. Если нет прохладного помещения, можно хранить при комнатной температуре в сухом помещении.

Лучше всего хранить луковицы в сетке или сетчатой корзинке/коробке.

Делить луковицы в этом году не нужно. Те, которые начинают делиться, дозревают и закладывают цветочные почки на следующий год. Некоторые могут зацвести на следующий год при условии, что луковица успеет дозреть.