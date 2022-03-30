Стимулируйте корешки, чтобы вершки не рвались ввысь Середина марта – время посева основных культур на рассаду. Впрочем, кто-то строго придерживается оптимальных сроков, а у кого-то рассада уже вовсю зеленеет и даже требует пикировки.

Если у вас есть свободные подоконники или зимний сад, можно позволить себе и такую роскошь, как ранний посев. Но если вы не спешили, а сеяли после 15 марта, то из земли показались только первые зеленые петельки.

В любом случае, как только в вашей рассадной емкости появились первые зеленые всходы, нужно сейчас же переставить рассаду на свет, чтобы она не вытягивалась.

Внимательно наблюдайте за рассадой. Появление первых листочков снова грозит вытягиванием рассады, а нам это совсем ни к чему. Чтобы предотвратить вытягивание томатов и любой другой рассады, ее можно обработать препаратом Атлет. Тогда у рассады будет более активно развиваться корневая система, а вытягивание в высоту временно приостановится.

Приостановить рост можно и другим способом – прищипнув семядольные или первые настоящие листья. От вытягивания рассаду может спасти и перевалка в горшок большей емкости. Пока корешки осваивают и заполняют новый объем почвы, рост надземной части приостанавливается.

Если вы поторопились и до высадки в грядку или хотя бы в теплицу еще далеко, а рассада колосится и чуть ли не набирает цвет, можно прибегнуть совсем уж к радикальному способу – срезать верхушки. Тут может быть двойная выгода: верхушки легко укоренятся, удвоив количество рассады, а переросшая рассада притормозит рост и благополучно дождется пересадки в грунт.

Что еще может замедлить вытягивание ваших томатов? Подкормите их монофосфатом калия. Он тоже тормозит рост вершков, стимулируя корешки.

Следите и за температурой. Если ее немножко понизить, то интенсивность роста рассады уменьшится.

Убедитесь, что растениям хватает света: если его достаточно, рассада почти не тянется.

Причиной излишнего роста может быть и переувлажненность почвы. В этом случае сократите число поливов.

Если же ваша головная боль – не переросшая рассада, а отсутствие всходов, то поместите контейнеры с посевами в такое место, где температура плюс 23-25 градусов или хотя бы не опускалась ниже +20… +21. Прикройте посевы прозрачными пластиковыми крышками или пленкой, чтобы почва оставалась влажной. Но следите, чтобы температура не поднималась выше 26 градусов, иначе семена под пленкой могут попреть и не взойти.