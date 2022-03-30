Золушка очень рекомендует Для изменения кислотности почвы можно использовать золу. Она дешевле, чем известь, содержит необходимые минеральные вещества и к тому же создает щелочную среду, которая не нравится многим вредителям и болезням. В общем, для дачника зола – просто находка.

Всевозможные рецепты подкормок и обработок включают золу, причем она является главным компонентом. А что представляет собой зола с точки зрения содержания различных элементов? Об этом рассказывают научные сотрудники Приморской овощной опытной станции Николай Сакара и Татьяна Тарасова.

– Зола образуется при сжигании дров, веток, соломы и других растительных остатков и является очень ценным калийно-фосфорно-известковым удобрением с присутствием необходимых микроэлементов (сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк). В зависимости от вида, возраста и условий выращивания растений зола содержит в доступной форме до 40 % калия, до 46 % кальция и до 9 % фосфора. Однако такой жизненно важный элемент, как азот, в золе отсутствует полностью.

Стоит знать, что зольность травянистых растений больше, чем древесных, а лиственничных – больше, чем хвойных. Кубометр древесного топлива оставляет 2-3 кг золы, 1 т соломы зерновых культур – 30-65 кг, кукурузы – 40-50 кг, кизяка – 70-100 кг, торфа – 60-120 кг.

Золу в Приморье можно применять под все культуры на всех типах почв, особенно под картофель и овощи. Она не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее физические свойства, снижает кислотность. При этом создаются и более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, а в результате повышается урожайность.

Вносят золу в чистом виде, а также в составе органоминеральных смесей и компостов (1 часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя).

Не рекомендуется смешивать золу с сульфатом аммония, а также с навозом, навозной жижей, птичьим пометом – это приводит к потере азота. Смешивание же с суперфосфатом, фосфоритной мукой и различными шлаками (Томас-шлак) уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу с известью, а также применять ее на недавно известкованных почвах.

Золу используют как в основном удобрении (под осеннюю или весеннюю перекопку в дозе 0,1-0,2 кг/кв. метр), так и в подкормках (доза в два раза ниже, чем при основном удобрении).

Если зола применяется как фосфорное удобрение, то указанные дозы увеличивают в 1,5-2 раза.

При местном внесении при посадке картофеля золу вносят по 10-30 г в лунку, перемешивая ее с другими удобрениями (3-5 г суперфосфата или 100-200 г перегноя) и с почвой.

ВАЖНО

Не стоит разбрасывать золу по всей площади грядки. Ее нужно подсыпать непосредственно в лунки или в рядочки с растениями, тогда расход удобрения будет более экономным.

Если вы используете перегной или навоз, старайтесь, чтобы в нем не было опилок, особенно свежих. Чтобы эти опилки превратились в удобрение, им самим нужно много азота. Они будут забирать его из почвы, пока не разложатся.

Более качественное удобрение, которое не будет забирать из почвы азот, – перепревший навоз из сараев, где в качестве подстилки было сено или солома. Такой навоз сразу послужит пищей для обитателей почвы, а они, в свою очередь, сделают питательные вещества доступными для растений.