«Господа, не будемте есть друг друга!» Блистательная гвардия театра имени Горького снова возвращает классике актуальность

23 апреля на сцене Приморского краевого академического театра имени Горького будет идти не просто спектакль. Будет идти легенда!

Чеховскому «Иванову» (кстати, вы знаете, что Антон Павлович настаивал: ударение в фамилии героя ставится только на «а», и никак иначе?) во Владивостоке исполняется уже 27 лет! Да-да, без малого три десятилетия назад, в конце пресловутых лихих 90-х, Ефим Звеняцкий, главный режиссер театра имени Горького, обратился к наследию великого драматурга. И обратился не просто так…

– Ефим Семенович, вы начали репетиции этого спектакля в конце 90-х годов прошлого века, когда не только театр, но и все искусство России переживало тяжелые времена. Почему? Так актуален был в то время Чехов?

– Да! В театре тогда с аншлагами шло «Шоу Ефима Звеняцкого» в паркетном зале – так мы зарабатывали деньги на новые постановки, потому что иначе их ставить было бы просто не на что. Мы так выживали! И не просто выживали, а обращались к великой классике, ставили настоящую драматургию.

Нет ничего удивительного в том, что именно в это время меня привлек «Иванов». Чехов – избранный автор, он актуален всегда, в любую эпоху, он говорит со зрителем сквозь время.

Но ведь будем честны: Чехов не любому театру под силу. Если нет актеров, способных создать такие образы, такой силы персонажи, если театр не тянет, лучше и не браться. Но у меня был – и, слава богу, сегодня есть – такой актер, как Александр Славский. Ему подвластны любые роли! И я решил взяться за «Иванова».

Никаких переносов в современность, никакой пошлости, которая как раз в то время входила в моду и стала так популярна сегодня, я в чеховскую атмосферу, в чеховский текст вносить не намеревался. Мне нужно было говорить со зрителем совсем о другом. О человеке, который не нашел себя. О человеке, который, как он уверен, всем мешает. И принимает решение уйти из жизни, чтобы все остальные могли жить так, как хотят…

Мои актеры, моя дорогая гвардия – Светлана Салахутдинова, Евгений Вейгель, Николай Тимошенко, Владимир Сергияков – пришли в эту постановку и сделали ее неповторимой…

– Спектакль не входил в репертуар театра около трех лет, и вот вы его восстановили…

– Да, потому что понял, как его не хватает. И не только мне, театру – не хватает зрителям. Я почти не делал вводов, только Бабакину играет теперь великолепная Валерия Запорожец, актриса, которую, поверьте мне, ждет замечательное будущее! А в остальном в тех же костюмах, с теми же декорациями на сцену вышли артисты, с которыми мы начинали эту историю. И как прекрасно, как актуально она звучит сегодня, как замечательны они в своей работе. Мастера!

ФАКТЫ

В 1996 году пьеса «Иванов» в постановке Приморского академического театра имени Горького была премирована на II Международном чеховском фестивале в Москве.

Известный театральный критик Виталий Вульф весьма высоко отзывался о спектакле и отмечал, что народный артист России Александр Славский является одним из лучших исполнителей роли Иванова.

КСТАТИ

Спектакль «Иванов» театра имени Горького представлял российское театральное искусство в США в Сан-Диего (1995 год) и Невада-Сити (2004). Ему аплодировали в Хакодате (Япония) на торжествах в честь 10-летия Договора о заключении побратимских связей между Владивостоком и Хакодате. Наш «Иванов» собирал полные залы в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорке в рамках больших гастролей в США (2012), а также в Южной Корее, в городе Тэгу (2019).

Любовь БЕРЧАНСКАЯ