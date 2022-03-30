«Мы стараемся помогать всем» В Приморье работают отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов

У Игоря Бабелова врожденный детский церебральный паралич, но мужчина на судьбу не жалуется, постоянно работает над собой. Невзирая на инвалидность, Игорь достиг внушительных успехов. Благодаря занятиям в специализированных школах и в училище, а также за счет постоянных уроков по физкультуре Игорь стал обладателем серебряного знака отличия ГТО и многочисленных грамот за разные спортивные достижения.

В апреле 2021 года он попал в первую волну посетителей отделения дневного пребывания. Тогда программа только запустилась во Владивостоке в рамках реализации национального проекта «Демография». Эти отделения созданы для инвалидов старше 18 лет и пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке. То есть для тех, кто перенес инсульт, имеет ДЦП, страдает деменцией и другими тяжелыми заболеваниями. Сейчас такие центры работают во Владивостоке и Уссурийске.

Основная задача отделений – помощь в восстановлении функций организма, социализация и поддержка нуждающихся в социальной адаптации. Несмотря на то что отделения работают всего год, специалисты наблюдают положительную динамику. Например, люди, которые изначально были, мягко говоря, в не очень хорошей форме, сейчас уже могут самостоятельно передвигаться с поддержкой или даже без нее. Так, Игорь Бабелов за время прохождения курса реабилитации смог впервые самостоятельно встать на ходунки.

«Здесь я научился рисовать. До этого момента у меня плохо получалось. И я даже не мог представить, что рисовать можно на чем угодно и чем угодно. Мы рисуем на камнях, рисуем кофе. Сейчас я хочу внедрить в свою жизнь танцы на коляске. Специалисты по социальной работе помогают мне, мы уже разучиваем танец на коляске. Конечно, мой «супербайк» не совсем подходит для такого увлечения, но надо начинать с того, что есть», – рассказывает Игорь.

Для пожилых людей и инвалидов здесь организовывают специальные творческие мастер-классы на разные темы, проводят развивающие тренинги и занятия по легкой физической активности. В отделении есть все необходимое оборудование: бизиборды для взрослых (игровые доски для развития мелкой моторики), специальные тренажеры для рук, творческие наборы, пазлы и многое другое. Часть оборудования закупают, часть создается руками сотрудников.

«Получатели наших услуг за прошедшее время стали чувствовать себя лучше как в физическом плане, так и в психоэмоциональном. Граждане, которым требуется наша помощь, могут обращаться к нам в учреждение. Мы стараемся помогать всем», – комментирует заместитель директора Приморского центра социального обслуживания населения Галина Хакимова.

Чтобы попасть в отделение и начать заниматься, необходимо представить документы: паспорт, СНИЛС, рекомендации врача по состоянию здоровья, информацию о льготах, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний. Кроме того, гражданин должен быть признан нуждающимся в социальном обслуживании – такую справку оформляют у специалистов отдела признания центра социального обслуживания. Если человек по состоянию здоровья не может собрать нужные документы и пройти процедуру самостоятельно, ему помогут сотрудники центра. За каждым районом закреплен специалист. Для получения статуса необязательно быть в тяжелом состоянии – в центре пытаются поддержать всех, кто нуждается в помощи.

«Процедура включения гражданина в список получателей социальных услуг занимает не так много времени. К обратившемуся домой приходит комиссия, которая оценивает бытовые условия и выносит решение о дальнейшем статусе лица. При этом нам важно сохранить здоровье и спокойствие родственников, которые работают и не должны тратить жизнь на уход за тяжелобольными близкими. Поэтому проживание с семьей не является ограничением», – отмечает руководитель Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина.

На время пандемии оба отделения приостанавливали свою работу. 21 марта текущего года они вновь продолжили принимать всех желающих. В настоящий момент, чтобы попасть на занятия, необходимо представить сертификат о вакцинации или справку о медотводе.

Работники отделения готовы оказать поддержку каждому.

«Я сюда хожу, чтобы показать, что даже на моем «супербайке» можно ездить не только по дому и по квартире. У меня был и прогресс, и регресс в жизни. Сейчас я чувствую душевный подъем», – делится Игорь Бабелов.

Уточнить информацию по пакету документов и получить помощь в оформлении можно, позвонив специалистам социального центра.

Телефон специалиста отдела признания по Ленинскому и Первомайскому районам: 8 (423) 246-78-18.

Телефон специалиста отдела признания по Советскому, Первореченскому и Фрунзенскому районам: 8 (423) 246-82-91.

Телефон отдела признания, город Уссурийск: 8 (4234) 33-35-76.

Уточнить расписание занятий и другую информацию можно по телефону 8 (423) 260-49-27 или обратившись в одно из отделений по следующим адресам:

г. Владивосток, ул. Иртышская, 8;

г. Уссурийск, ул. Ленина, 121.

Евгений СИДОРОВ