Шкотовская криминальная аномалия Корреспондент «В» побывал в Новонежинском сельском поселении Шкотовского района. Настроение после поездки откровенно минорное…

Согласно свежим данным Приморской краевой прокуратуры и следственного управления СК России по Приморскому краю, Большекаменский район вполне может претендовать на звание лидера по количеству возбужденных уголовных дел среди представителей власти разного уровня. Если бы такой «почетный» статус существовал.

Так, в начале марта под прессинг следственных органов попал Александр Андрюхин, бывший глава городского округа Большой Камень. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), максимальный срок наказания по данной статье – до 7 лет лишения свободы.

Непотопляемые тоже тонут

Господин Андрюхин арестован, он находится во Владивостоке в СИЗО-1 до мая. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет УФСБ России по Приморскому краю.

Не избежал уголовного преследования и глава Шкотовского муниципального района Виктор Михайлов. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ, популярной среди чиновничьего люда – «злоупотребление должностными полномочиями». Виктора Михайлова подозревают в предоставлении своей персоне более 4 тысяч квадратных метров особо охраняемых земель и объектов в пределах береговой полосы Уссурийского залива в районе поселка Подъяпольского. Хотя приватизация этого участка запрещена.

Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Приморского края. Кроме того, прокурорская проверка выявила факт поощрения Михайловым самого себя любимого и своей супруги, служащей администрации Шкотовского муниципального района и его непосредственной подчиненной, денежной премией в сумме 700 тысяч рублей.

В отличие от бывшего главы городского округа Большой Камень господин Михайлов не арестован и не отстранен от должности. Как и все предыдущие 17 лет, он на своем рабочем месте. Между тем, будучи подследственным, ему бы о своей персоне позаботиться. Но он все о народе думает…

Кстати, в Шкотовском муниципальном районе Виктора Ивановича называют уважительно «непотопляемый» – за долгожительство в кабинете главы территории. Но, видимо, нашелся айсберг и на этот «Титаник» районного масштаба.

И, наконец, в середине марта фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, стала Ольга Антонюк, исполняющая обязанности главы администрации Новонежинского сельского поселения. Ее подозревают в невыплате заработной платы двум работникам местной администрации с декабря 2021-го по март 2022 года на общую сумму более 61 тысячи рублей. Исходя из сказанного Шкотовский муниципальный район впору объявить зоной криминальной аномалии.

Назначение согласно уставу

Сама Ольга Васильевна объясняет свои проколы в работе, а также внимание к ней блюстителей закона тем, что на протяжении пяти месяцев у нее нет возможности нормально заниматься делами поселения. Не дают! По ее словам, с того дня, как она стала и.о. главы местной администрации, ей приходится сталкиваться с откровенным давлением со стороны главы Шкотовского муниципального района Виктора Михайлова, а также с саботажем некоторых ее подчиненных. Обвинения серьезные, но косвенные факты это подтверждают.

К примеру, в ноябре прошлого года в первый день работы Антонюк в новой должности со здания администрации поселения на улице Почтовой, 14 исчез флаг России. Кто его снял и зачем, никто не знал. Молва об исчезновении государственного флага моментально разлетелась по Новонежино. Местные жители поначалу решили, что в стране траур по какому-то печальному случаю, но они еще об этом не знают. Потом люди стали громогласно интересоваться, кто и на каком основании снял флаг. Поскольку за такое самоуправство запросто можно попасть под статью 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ) с конкретным сроком лишения свободы. Исчезновение триколора объяснила инспектор военно-учетного стола, которая заявила, что сняла флаг… постирать! С какой целью она это сделала именно сейчас и кто ее надоумил, женщина не сказала. Действительно, флаг вскоре вновь затрепетал над зданием администрации. Только жители Новонежино восприняли снятие флага как глупую акцию протеста сотрудников администрации против Ольги Антонюк.

Как рассказали корреспонденту «В» депутаты муниципального комитета Новонежинского сельского поселения, в назначении Антонюк ничего противоправного нет. Ее приход во власть, пусть и временный, предусмотрен Уставом Новонежинского сельского поселения. До этого она работала здесь же в должности старшего специалиста. Но после того, как уволился прежний глава поселения Илья Зызин, Антонюк заняла его место согласно уставу.

Бюджет использовал активно и бесконтрольно

И здесь появляется еще один подводный камень зоны Шкотовской криминальной аномалии. В это трудно поверить, но на официальном сайте администрации Новонежинского сельского поселения до сих пор главой этого муниципального образования значится… Зызин Илья Владимирович. В то время как он был уволен 26 июля 2021 года решением суда Шкотовского района по иску и.о. губернатора Приморского края Антона Волошко. Главу Новонежинского сельского поселения Илью Зызина досрочно отправили в отставку за нарушение Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Он слишком поздно сдал справку о доходах за 2019 год и не отчитался о доходах супруги и несовершеннолетней дочки. 13 октября 2021 года краевой апелляционный суд оставил без изменения решение Шкотовского районного суда.

По словам депутатов муниципального комитета, со дня скандального увольнения Зызина прошел почти год, но у них до сих пор к нему много вопросов. О своих претензиях к бывшему главе поселения избранники народа информировали прокуратуру Приморского края, Управление ФСБ России по Приморскому краю, следственное управление СК России по Приморскому краю и губернатора Приморья Олега Кожемяко.

– На момент прекращения своих полномочий Илья Владимирович не отчитался перед муниципальным комитетом об исполнении бюджета за 2020 год. Также он не отчитался за самостоятельное – без согласования с депутатами – внесение корректировок в бюджет поселения на 2021 год, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ. В бюджет поселения в период с 2018 года по 13 октября 2021-го по решению суда поступила сумма в размере порядка 140 миллионов рублей за аренду воинскими частями земельных участков на нашей территории. И все это время господин Зызин активно и бесконтрольно использовал бюджет поселения: закупал технику, проводил какие-то аукционы и т.д. Наши запросы и обращения по поводу отчетности о своей деятельности глава поселения либо игнорировал, либо представлял какие-то бумажки без печатей и подписей. Но мы точно знаем, что техника, закупленная в 2019 году на средства из бюджета Новонежинского поселения, на балансе поселения не значится, – рассказали депутаты поселения на встрече с корреспондентом «В».

К примеру, по их словам, в реестр имущества поселения не внесен автобус ПАЗ 320530-04 стоимостью 2 450 000 рублей. Где он находится в данное время, неизвестно. Есть данные, что его забрал глава Шкотовского района Виктор Михайлов для перевозки пассажиров по району. И что автобус попал в ДТП, после которого его уже не восстановить. Но, как утверждают депутаты, автобус приобретался для нужд Новонежинского сельского поселения. И они не давали согласия на его отчуждение в районный центр.

Такая же история с двумя снегоуборщиками, которые приобрели на средства из бюджета Новонежинского поселения, чтобы чистить заснеженные улицы. Но снегоуборщики испарились бесследно. Говорят, что один из них работает на местной горнолыжной базе отдыха «Снежная».

Нынешний депутатский созыв был избран в сентябре 2020 года. Когда народные избранники стали знакомиться с состоянием дел в администрации поселения, то, по их словам, они пришли в ужас от беззакония, которое там творилось. В течение семи месяцев депутаты муниципального комитета писали обращения и запросы главе поселения Илье Зызину и главному бухгалтеру администрации поселения Светлане Жеревчук. Но их запросы игнорировали.

В конце марта 2021 года, не дождавшись от господина Зызина ответов, депутаты муниципального комитета обратились за защитой в прокуратуру Шкотовского района. После чего несговорчивого главу привлекли к административной ответственности и оштрафовали на

10 000 рублей.

Ушла вместе с документами

– На официальном сайте нашего поселения размещен отчет об исполнении бюджета 2020 года. Без утверждения муниципальным комитетом. В бюджете указано приобретение грейдера. Но этот же грейдер указан и в отчете за 2019 год. Когда мы указали на это несоответствие Светлане Жеревчук, начальнику отдела учета и отчетности (она же главный бухгалтер), Светлана Николаевна заявила, что это опечатка. Но мы подозреваем, что грейдер был куплен дважды, один раз в 2019 году по-настоящему, второй раз – только в отчетах на бумаге. Но проверить это невозможно. У нас нет доступа к финансовым документам поселения. Она уволилась в ноябре 2021 года после отстранения от должности Зызина. Написала заявление по собственному желанию, собственноручно подписала распоряжение о своем увольнении, забрала трудовую книжку и ушла без передачи дел новому главному бухгалтеру. Мы просили Жеревчук вернуть финансовые документы, но она отказывается. Ее отказ мы воспринимаем как умышленное препятствие в проведении внутренней аудиторской проверки, – говорят депутаты муниципального комитета Новонежинского сельского поселения.

По словам депутатов, уже будучи уволенной, бывший бухгалтер продолжала удаленно (с помощью Интернета) распоряжаться бюджетными средствами Новонежинского поселения. Так, достоверно известно, что она представила проект бюджета 2022 года на внешнюю проверку в контрольно-счетную комиссию за своей подписью. Хотя не имела на это никакого права.

Точки над «i» в конфликте между муниципальными депутатами и Жеревчук были поставлены 17 ноября 2021 года. Когда бывший главный бухгалтер пришла в администрацию поселения в сопровождении заместителя главы Шкотовского района Тамары Шестопаловой и двух полицейских, заявив, что она – и.о. главы Новонежинского поселения! Согласно распоряжению главы Шкотовского муниципального района. Депутаты вежливо указали процессии на дверь, пояснив, что распоряжение Виктора Михайлова незаконно, поскольку госпожа Жеревчук не может исполнять обязанности главы поселения. Это противоречит Уставу Новонежинского поселения (ст. 28 п. 8). При отсутствии главы поселения (Зызина на тот момент уже уволили) исполняющим обязанности становится его заместитель или старший специалист. Заместителя у главы не было, а старшим специалистом тогда работала Ольга Антонюк. Она и стала новым и.о.

– На сегодняшний день революционная ситуация в администрации поселения обостряется с каждым днем. Муниципальный комитет не может принять бюджет поселения. Новый бухгалтер не может представить проект бюджета из-за отсутствия финансовых документов. И в то же время откуда-то появляются новые распоряжения уволенного Зызина. Видимо, он так и не удосужился сдать печать администрации поселения. И Антонюк не может узаконить свои полномочия, потому что нет возможности зарегистрироваться в налоговой инспекции. Все это наводит на мысль о коррупции, – убеждены депутаты.

После обращений депутатов муниципального комитета Новонежинского поселения в Большекаменскую межрайонную прокуратуру и в прокуратуру Приморского края в Новонежино дважды приезжал большекаменский межрайонный прокурор Сергей Обухов. По словам депутатов, в личной беседе он уверял, что вот-вот начнется проверка деятельности бывшей администрации поселения.

Владивосток – село Новонежино – Владивосток

Сергей КОЖИН