Рекламу – в массы, деньги – мимо кассы Миллионы рекламных денег несколько лет не попадали в бюджет государственной телекомпании

Более 17 миллионов рублей присвоила бывший заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК «Владивосток» за изготовление рекламы сотрудниками этого государственного предприятия.

По версии следствия, злоумышленница завладела денежными средствами, поступавшими от заказчиков рекламной продукции, в период с января 2017-го по март 2021 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На сегодня оно закончено и передано в суд.

Этот процесс, несомненно, вызовет резонанс в обществе. Поскольку на скамье подсудимых один из руководителей филиала государственной телерадиокомпании (далее – филиал). Но до оглашения приговора суда не станем разглашать реальную фамилию обвиняемой, 1964 года рождения. Назовем ее Заместитель.

В основе публикации материалы расследования данного преступления. Некоторые фамилии изменены.

О махинациях никто не догадывался?

Как установит следствие, в компетенцию Заместителя директора филиала ВГТРК «Владивосток» с правом подписи среди прочих обязанностей входило проведение маркетинговых мероприятий, ведение коммерческой деятельности, подписание счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, договоров на размещение рекламы и на информационное обслуживание коммерческих мероприятий, договоров приобретения и изготовления рекламной продукции, а также гражданско-правового характера.

Будучи должностным лицом, наделенным практически неограниченными полномочиями в государственном унитарном предприятии, мадам Заместитель разработала преступный план, согласно которому деньги за рекламные услуги филиала поступали не в кассу ВГТРК «Владивосток», а на расчетные счета сторонних компаний и физических лиц по предварительной договоренности. После чего безнал обналичивался и передавался Заместителю. Полученные деньги женщина тратила по своему усмотрению.

Но, как пел Владимир Высоцкий, «работать без подручных, может, грустно, может, скучно». Для осуществления своих алчных замыслов мадам Заместитель устроила в коммерческий отдел филиала гражданку Карпушенко, причем без оформления трудового соглашения, но за хорошее денежное вознаграждение. По указанию благодетельницы Карпушенко зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Медиа Презент» (далее – ООО «РА «Медиа Презент»). И стала его номинальным директором.

– В обязанности Карпушенко, не осведомленной о преступных намерениях Заместителя, входили поиск заказчиков и заключение договоров на изготовление рекламы сотрудниками ВГТРК «Владивосток». Деньги за оказание рекламных услуг силами и средствами филиала поступали на расчетный счет ООО «РА «Медиа Презент». Затем обналичивались и передавались Заместителю. На первый взгляд, все было по-честному. Реклама действительно изготавливалась и демонстрировалась в программах ВГТРК. Клиенты были довольны, только деньги за работу своих специалистов и за трансляцию рекламного продукта телерадиокомпания не получала, – рассказал корреспонденту «В» сотрудник компетентных органов.

Пошло дело

Компания «РА «Медиа Презент» быстро обзавелась постоянными заказчиками на размещение рекламы, рекламных сюжетов, видеороликов о своих организациях на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «Восток-24», радио «Россия», радио «Вести ФМ», радио «Маяк», на сайте «Вести Прим» и на странице в Instagram. Ее расчетный счет регулярно пополняли суммы с четырьмя, пятью и даже шестью нолями.

В сборе рекламы мадам Заместитель задействовала сотрудников рекламного отдела филиала. Деньги по заключенным ими договорам также поступали на расчетный счет ООО «РА «Медиа Презент». Рекламные агенты если не филонили и не ловили блох, то за свою работу получали хороший процент вознаграждения.

Чтобы слишком часто не светить расчетный счет «РА Медиа Презент», Заместитель привлекла нескольких своих знакомых, зарегистрированных в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей с расчетными счетами в банках. От их имени заключались договоры с заказчиками рекламной продукции филиала «ВГТРК/ГТРК Владивосток». На их счета перечислялись оговоренные суммы, которые потом обналичивались и передавались Заместителю. Впоследствии все рекламные агенты, как и заказчики, дадут показания в качестве свидетелей. Как установит следствие, никто из них не подозревал, что работает на криминального босса.

Призналась и раскаялась

Не раскрывая подробностей следствия, скажем лишь, что чрезмерно активная рекламная деятельность мадам Заместителя и ее кунаков попала под внимание правоохранительных органов. Их заинтересовала разветвленная агентская сеть, заключавшая договоры на изготовление рекламного продукта силами и средствами ВГТРК «Владивосток». В октябре и ноябре 2020 года несколько заказчиков, работавших в рамках Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности», получили банковские реквизиты индивидуальных предпринимателей, подручных мадам Заместителя. После чего на счета посредников были переведены денежные средства за оказание филиалом рекламных услуг. Оперативникам не составило труда установить, дошли эти деньги до изготовителя рекламной продукции, то есть до филиала, или осели в чьем-нибудь кармане. Затем началась кропотливая работа по сбору доказательной базы.

В декабре 2021 года мадам Заместитель была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. По решению Фрунзенского районного суда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также в декабре ей было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Под тяжестью неопровержимых улик мадам Заместитель написала явку с повинной. Согласно ее признательным показаниям в период с 23 января 2017-го по 25 марта 2021 года, «действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, злоупотребляя своими должностными полномочиями», она «завладела денежными средствами, принадлежащими ВГТРК в лице филиала «ВГТРК/ГТРК Владивосток», в общей сумме не менее 15 507 935,4 руб. и распорядилась ими по собственному усмотрению... В содеянном раскаиваюсь».

Между тем, по данным следствия, финансовый ущерб, нанесенный филиалу обвиняемой, несколько больше – около 17 120 055, 50 руб. Как видим, сумма весьма значимая для «ВГТРК/ГТРК Владивосток».

Как стало известно «В», прокурор Приморского края Сергей Столяров уже утвердил обвинительное заключение. Теперь слово за Ленинским районным судом города Владивостока, который должен состояться со дня на день. Обвиняемой уже вручили обвинительное заключение.

И последнее. В этой криминальной истории еще не дана оценка некоторым руководителям «ВГТРК/ГТРК Владивосток», которые знали, что у них под носом четыре года существует, точнее, паразитирует ООО «РА «Медиа Презент», поскольку оно не перечисляло филиалу денежные средства, собираемые за изготовление и размещение рекламного продукта. Так заявляют многие свидетели. С трудом верится, что за эти годы руководство телерадиокомпании не задало «замше» вполне естественный для данной ситуации классический вопрос: где деньги, Зин? Поэтому, судя по всему, точку в этом «рекламном» детективе ставить рано.

Сергей КОЖИН