Госпрограммы получат дополнительные средства Краевые депутаты определили, на что пойдут бюджетные деньги

На очередном заседании Законодательного собрания Приморского края депутаты рассмотрели 27 вопросов. В этом перечне – изменение административно-территориального деления края, корректировка регионального бюджета, изменение закона «О здравоохранении в Приморском крае».

Один из основных вопросов, который был поднят во время нынешней сессии, – внесение корректировок в главный финансовый документ края.

Три миллиарда для резерва

Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, основные изменения связаны с поступлением федеральных средств и увеличением налоговых доходов в текущем году. Общая сумма доходов увеличивается на 4,8 млрд рублей. Основная сумма (более 3,7 млрд) – федеральные средства. Они будут направлены на развитие энергетики Приморского края. Кроме того, дополнительное финансирование выделено на реализацию 15 государственных программ Приморского края, в частности, на госпрограмму «Развитие здравоохранения». Так, дополнительные деньги пойдут на приобретение лекарственных препаратов, на строительство структурного подразделения Владивостокской детской поликлиники № 5, на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Более 92 млн рублей добавлено на развитие физической культуры и спорта. Увеличены расходы на предоставление социальной выплаты детям-сиротам на приобретение жилья. Кроме того, дополнительные средства пойдут на субсидирование части затрат сельхозпроизводителей.

Также депутаты выделили средства для увеличения резервного фонда правительства края.

«Его размер увеличивается на 3 млрд рублей для оперативного принятия решений, направленных на снижение негативных последствий, которые оказывают на экономику международные санкции», – отметил Галуст Ахоян.

Напомним, что доходы краевой казны на 2022 год составят 162 216 294,85, расходы – 177 868 545,31, дефицит составит 15 652 250,46 тыс. рублей.

Кроме того, приморские депутаты завершили работу над законопроектом, устанавливающим новую меру поддержки для граждан, страдающих онкологическими заболеваниями.

Документ предусматривает для онкологических пациентов, приезжающих на обследование во Владивосток, и сопровождающих их лиц компенсацию расходов, связанных с оплатой проживания в гостиницах города, но не более чем за семь рабочих дней. Размер возмещения – одна тысяча рублей в сутки.

По данным Приморского краевого онкологического диспансера, за 9 месяцев 2021 года обратилось 980 иногородних пациентов, причем части из них потребовалась помощь сопровождающих.

В Приморье появился новый округ

На этом же заседании ЗС ПК был принят в трех чтениях проект закона «О Пожарском муниципальном округе Приморского края».

Документ устанавливает границы и состав территории округа, порядок формирования органов местного самоуправления, бюджета, а также его утверждения и исполнения. Проект закона был поддержан на публичных слушаниях, проведенных на территории района.

Как отметил вице-спикер краевого парламента, председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, первые муниципальные округа были созданы в сентябре 2019 года, в настоящее время на карте Приморья их девять – Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Тернейский, Хорольский, Чугуевский и Кавалеровский.

Депутаты также упростили процедуру предоставления земельных участков для создания на них приютов для животных. Согласно новым условиям приюты, которые будут возводиться на этой земле, должны быть рассчитаны на единовременное содержание не менее 150 животных, в том числе не менее 100 собак. Срок эксплуатации такого объекта должен составлять не менее пяти лет. Документ принят в первом чтении.

«Мы продолжаем актуализировать региональное законодательство по обращению с безнадзорными животными, – отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик. – Будет рассмотрен законопроект, который предусматривает льготный порядок предоставления земли под специализированные приюты. Системным решением проблемы бродячих животных мы занялись в начале текущего года. Принятие данного законопроекта станет еще одним шагом в этом направлении».

Кроме того, депутаты обратились к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Находке звания «Город трудовой доблести».

На этой же сессии в первом чтении был принят законопроект об изменениях в Избирательный кодекс Приморского края. В частности, документ задействует возможности портала «Госуслуги» для сбора подписей на выборах в органы государственной власти края.

Анжелина ШИЛАН