Во Владивостоке прибавилось дорожных знаков Новые дорожные знаки установит в ближайшее время муниципальное дорожное предприятие Владивостока «Содержание городских территорий».

Оно проинформирует водителей о месте и способе парковки транспорта, а также об участках, где остановка будет под запретом.

В городском управлении рассказали, что в перечень адресов, где по итогам мониторинга дорожной ситуации будут установлены новые дорожные знаки, включили Партизанский проспект, 44в и Пихтовую, 20.

Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Сергей ПЕТРОВ