Руководителей «управляек» наконец-то начали наказывать Работа управляющих компаний в Приморье за редким исключением вызывают справедливое нарекание жителей городов и поселков. И найти управу на руководителей УК очень непросто.

Так, один из читателей, который рассказал «В» о том, что в подъездах его дома никто не мыл полы вот уже три последних месяца, сообщил также о том, что в УК, куда он позвонил, в ответ на его жалобу просто рассмеялись в трубку. Дескать, утритесь и терпите дальше – все равно у вас никто мыть пол не будет (адрес дома есть в редакции).

Тем временем «проснулась» жилищная инспекция Приморского края.

За нарушения жилищного законодательства директоров ряда управляющих компаний Приморского края оштрафовали, а жителям за некачественные услуги сделают перерасчет. С начала текущего года нерадивые компании уже заплатили более миллиона рублей штрафов.

Так, по обращениям жителей поселка Волчанец Партизанского района инспекторы проверили ресурсоснабжающую компанию ООО «ЖЭУ-Волчанец».

Перерасчет получили и жильцы дома № 1 на улице Завитой в Октябрьском муниципальном округе. Здесь в отношении ООО «Надежда» установлен факт неправомерного начисления и взимания дополнительной платы за выполнение работ по диагностике и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования. По результатам проверки управляющей компании вынесено предписание о необходимости перерасчета гражданам.

Еще одну компанию наказали в Дальнегорске за то, что в доме № 11 на проспекте 50 лет Октября длительное время не устранялись течи горячей и холодной воды.

По данным специалистов жилищной инспекции, только с начала года в Приморье выявлено 22 нарушения в работе управляющих компаний, сумма наложенных и взысканных штрафов превысила миллион рублей.

«Несмотря на то что в России введен мораторий на отдельные виды проверок, внеплановые контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться», – подчеркнули в ведомстве.

Совет читателям: не молчите и обязательно жалуйтесь на халтурщиков из УК!

Евгений СИДОРОВ