Огонь достанут из-под воды VII Международные спортивные игры «Дети Азии» уже не за горами

В Приморском крае готовятся принять эстафету огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Масштабное мероприятие, которое охватит все муниципальные образования региона, стартует через три месяца.

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа 2022 года по поручению президента России Владимира Путина. Ожидается, что общая численность участников составит более 2000 человек. Всего планируется разыграть 266 комплектов медалей в 19 видах спорта.

«Церемония зажжения огня игр будет проведена в национальном парке «Ленские столбы» Республики Саха (Якутия) 21 июня. Два дня эстафета будет проходить на территории Якутска, а потом огонь отправится самолетом во Владивосток», – сообщила руководитель эстафеты огня Международных спортивных игр «Дети Азии» Алсу Ганеева.

В Приморье огонь прибудет 24 июня. Торжественный старт эстафеты будет дан 30 июня в Большом Камне. На протяжении месяца эстафета «Детей Азии» побывает во всех муниципальных образованиях региона. Общая протяженность маршрута по Приморскому краю составит 3473 километра. Огонь игр пронесут в знаковых исторических, культурных и живописных местах – маршруты в населенных пунктах составят 1,5-3 километра.

Заключительным этапом эстафеты огня игр станет Владивосток, где эстафета пройдет 27 и 28 июля. Старт эстафеты планируется дать на паруснике «Надежда».

Парусник пройдет через пролив Босфор-Восточный и зайдет в бухту Аякс. На берег кампуса Дальневосточного федерального университета огонь будет доставлен из-под воды водолазом. 28 июля из кампуса факелоносцы пронесут огонь по Русскому и Золотому мостам до центральной площади Владивостока. Затем огонь доставят в концертно-спортивный комплекс «Фетисов-арена», где на торжественной церемонии открытия игр состоится зажжение символической чаши огня.

Евгений СИДОРОВ