Вода, вода, кругом вода... Повышение уровня Мирового океана в будущем грозит сильно изменить ландшафт Владивостока

Катастрофа планетарного масштаба становится все реальнее. Тающие льды и снега угрожают уничтожить миллионы квадратных километров суши, поглотить низменные территории и страны.

Так, сайт Gismeteo со ссылкой на газету «Вашингтон пост» отмечает, что на конец марта в этом году пришлось беспрецедентное потепление на оба полюса Земли. Арктика уже в это время показала температуры, близкие к таянию льдов. В Антарктиде на станции «Конкордия» была зафиксирована температура выше средней для этого времени года на 40 градусов, на станции «Восток» рекорд месяца был побит на 15 градусов. А это значит, что грядущий всемирный потоп становится все неизбежней.

Тем временем в некоторых публикациях о грядущем потопе Владивостоку отводится незавидная роль города, который непременно поглотит морская пучина. Но их авторы преувеличивают опасность. Они не учитывают, что наш город в основном находится на сопках и заметно выше того уровня, который представляется опасным для его зданий и сооружений в относительно близкой перспективе повышения уровня моря. Прямой угрозы от океана непосредственно сегодня для него нет. Этот потоп будет происходить постепенно, а не внезапно, как это упоминается в библейской версии, когда разверзлись хляби небесные и беспрестанно полоскал дождь, пока все, что было ниже вершины Арарата, не утонуло...

Людей со слабыми нервами, думаю, должны успокаивать выводы ученых-климатологов, что уровень Мирового океана, по самым экстремальным предсказаниям, до конца этого века повысится местами лишь от 0,5 до 1,2 метра, а к концу следующего века еще не более чем на 5 метров. Итого не выше 6 метров. Безусловно, это будет трагично даже для ряда государств, которые могут исчезнуть в пучине. Но только не для нашего города.

Спрашивается: что из территорий вблизи Владивостока и в самом Владивостоке от такого потопа может исчезнуть? Задаем городу потоп глубиной в 6 метров на ресурсе floodmap.net и смотрим, что из этого получается. А получается следующее.

Для начала попрощаемся с равнинами

На первый взгляд, ничего страшного. Море поднимется по пойме реки Раздольной выше одноименного поселка, но до Уссурийска не дойдет. Оно частично затопит малоэтажную пригородную застройку в верховьях Амурского залива, наделает в нем ряд небольших островков. В частности, сможет появиться остров Де-Фриз.

Похоже, что Вольно-Надеждинское и Артем почти не пострадают. В районе ТОР «Надеждинская» глубины не превысят 2–4 метров, а в поселке Угловое под воду могут уйти территории в основном производственного и логистического комплексов да еще неосторожно расположенный в низких местах частный сектор.

Зато Артем из-за наступления Уссурийского залива получит интересную мелководную бухту с глубинами 1–5 метров, которая возникнет севернее и восточнее города по долине реки Кневичанки. Морская вода должна подступить к владивостокскому аэропорту. Судя по всему, комплекс международного аэродрома почти не зальет. Почти не пострадают село Кневичи и основные кварталы города. Вероятно, новая бухта сможет стать удобным местом для появления большого дальневосточного яхт-порта. Однако она вряд ли позволит Артему стать крупным дальневосточным портом по перевалке грузов. Вероятно, это место станет очень клевым для ловли корюшки.

Все нынешние пляжи и места отдыха на самом берегу как в окрестностях Владивостока, так и в самом городе при повышении уровня моря на 6 метров сильно отступят либо полностью исчезнут. Но могут появиться и новые вдоль всей береговой линии с ее изменениями.

Может возникнуть небольшая проблема с подтоплением отдельных участков Транссиба в верхней части Углового залива и железнодорожных станций. В самом городе наиболее уязвимы Угольная и Океанская. Однако у нас пока еще достаточно времени – почти два века, чтобы эти территории отсыпать и защитить дамбами, постепенно приподнять железную и автомобильную дороги, переложить, где это надо, сети и т. д.

Пригороды придется защищать или эвакуировать

Для объектов, которые строятся не на короткий срок в 5–100 лет, а на 300–5000 лет, эксперты предлагают инвесторам и застройщикам сегодня учитывать угрозу повышения уровня Мирового океана примерно на 10 метров. Им представляется, что в дальнейшем этот процесс может притормозиться, поскольку огромные запасы антарктического льда будут таять очень медленно, и для полного их исчезновения недостаточно даже 10 000 лет. Кроме того, есть надежда, что человечество в ближайшие десятилетия найдет возможности, чтобы остановить процесс глобального потепления на планете. То ли наращиванием полярных шапок, то ли эффектом ядерной зимы, то ли иными надежными способами. Вроде бы еще есть надежда остановить повышение уровня моря к концу следующего столетия.

Слабая надежда…

Участники Всемирного климатического форума, состоявшегося в английском городе Глазго в ноябре прошлого года, пришли к неутешительному выводу, что глобальное потепление усиливается и его последствия становятся необратимыми. То есть повышение уровня Мирового океана – вполне реальная угроза, и надо предпринимать что-то серьезное, чтобы его последствия для нас оказались как можно менее трагичными.

О том, что надо или не надо спасать от затопления Владивосток, стоит задумываться уже сегодня. Если этого не делать, то нашим потомкам после нас придется расхлебывать на порядок больше климатических проблем, чем мы имеем сегодня.

Итак, чему новый уровень океана угрожает Владивостоку непосредственно в его сегодняшних границах?

В северной части города вдоль Амурского залива при быстром наступлении моря серьезно пострадать может в основном лишь малоэтажка. Со временем она может исчезнуть абсолютно безболезненно, если люди, видя угрозу от моря, постепенно начнут отселяться от него подальше. При этом пара поколений сможет прожить здесь еще без особых опасений, а потом оставить ветхие дома под водой будет не так жалко, как только что построенные.

Это касается в основном низких прибрежных участков на Угольной, Весенней, в Садгороде и на Океанской. Менее значительно – на Седанке и Чайке. Здесь в рискованной зоне находятся несколько сот частных домов и 2-3 тысячи человек. Не более. По реке Богатой на ст. Спутник вода может подняться вплоть до плотины гидроузла на Богатинском водохранилище. Ниже почти вся долина с домами, дачами и огородами окажется затопленной.

Отсыпанный участок «Фетисов-арены» будет на морском берегу, а остальная низина в этом районе, если доступ моря в долину не будет перекрыт, утонет. Есть угроза комплексу многоэтажных зданий в районе бывшего фанзавода. Но ко времени реального затопления он отслужит свой век и будет снесен. Не повезет новым, более долговечным домам, которые планируется построить здесь в ближайшее время. Для девелоперов этот район сегодня стал очень привлекательным.

В перспективе могут пострадать промышленные зоны 28 километра и Океанской, которые уйдут под воду на 1–5 метров. Вероятно, в дальнейшем потребуется приподнимать низководный мост между Седанкой и Де-Фризом или строить новый – повыше и пошире.

На Санаторной под воду уйдет парк отдыха им. Лазо… Можно представить, что на большом участке вдоль Амурского залива берегом станет непосредственно железная дорога – жалкая полоска пляжей исчезнет совсем.

В районе мыса Фирсова на Второй Речке повышение уровня моря станет трагично для прибрежной малоэтажной застройки, возникшей на месте лодочных гаражей. Угроза есть и территории Владивостокского рыбокомбината. Но его еще можно спасти, постепенно повышая берег.

Долине Второй речки затопление грозит от нынешней береговой линии вплоть до проспекта 100 лет Владивостоку и в треугольнике, образуемом этим проспектом, железной дорогой и ул. Русской. При осуществлении новых долговечных проектов есть смысл поднимать здесь уровень грунта метров на восемь.

Такая же мера не помешает и территории Владивостокской нефтебазы, которая со временем может погрузиться на дно залива метра на четыре. Из соображений того, что уровень моря может повышаться и в ХХIII веке, такой дорогой проект делового центра города, какой сегодня предлагается построить в этом месте специалистами враждебной страны, наверное, нецелесообразен. Если есть определенный риск, его надо избегать. Только насыпь железной дороги может еще помешать слиться с морем озеру Юность.

Очень сильно могут пострадать любимые зоны отдыха горожан в районе Спортивной гавани и бухты Федорова. Вместо имеющихся здесь набережных придется строить новые либо поднимать уровень нынешних. Может быть затоплен стадион «Динамо» и частично прилегающие к нему улицы.

Подсыпка грунта, чтобы сохранить нынешнюю береговую черту, потребуется и южнее – в районе строящейся гостиницы на мысе Бурном, на территории комплекса «Аквамарин-2», на мысе Купера и далее. Под воду может уйти вся Токаревская кошка.

Порты смогут получить второе дыхание

Если однажды разумно прекратится критика в отношении владивостокских портов и прекратятся угрозы по их выносу, то повышение уровня моря придаст им новые силы. Они естественным путем станут боле глубоководными и способными принимать суда с большей осадкой и грузоподъемностью. Грузооборот портов города можно будет существенно нарастить, а это новая реальная занятость и высокие заработки какой-то части горожан, существенные поступления в бюджет и т.д.

Принципиально горожанам надо решить для себя, зачем им нужна бухта Золотой Рог. То ли для того, чтобы вдоль нее устроить сплошную набережную и прогуливаться по ней, то ли чтобы зарабатывать на ее промышленном и логистическом потенциале. Не исключено, что может быть и какой-то баланс этих двух вариантов. По сути, опыт недоделанной реновации территории в районе набережной Цесаревича показал, что денег на подобные проекты нет – их надо зарабатывать. Кстати, и эту новую набережную, и Корабельную набережную со временем тоже придется спасать от затопления и поднимать выше.

Уровни причальных стенок владивостокских портов со временем тоже придется повышать. Но это может быть растянуто на очень большие сроки и проходить одновременно с реконструкцией портовых мощностей – от окончания Эгершельда до мыса Артура на Чуркине.

Надо повышать и уровень ул. Спортивной и Фадеева, которые могут пострадать от моря, если оно станет подниматься по реке Объяснения.

Берег, за который не страшно

Вдоль Уссурийского залива в пределах города повышение уровня моря на 6 метров мало изменит контуры побережья, поскольку оно здесь довольно крутое. Правда, трудный доступ к воде в отдельных местах станет еще сложнее, а исчезновение узких пляжных зон компенсировать будет абсолютно нечем.

От материка из-за потери перешейка сможет оторваться территория полуострова Басаргина. Может быть утрачен небольшой участок территории города в районе бухты Щитовой.

Пляж на Шаморе, если будет цель его сохранить, придется отодвигать за автомобильную дорогу вдоль Уссурийского залива вместе с самой дорогой. Другие пляжи по этому побережью вряд ли удастся отстоять.

Вдоль Уссурийского залива в опасной близости от моря нет значительных капитальных объектов, потеря которых была бы для города и горожан очень весомой. Здесь в основном лодочные гаражи, летние домики для отдыхающих, временные строения объектов торговли и питания, развлекательные заведения.

Но в последнее время Владивосток начал активно выходить на это побережье с новыми стройками. В частности, большим новым микрорайоном в районе бухты Патрокл, который при грядущем потопе потеряет пляж.

Городу с его планами стоит проявлять осторожность с размещением на берегу и вблизи него по Уссурийскому заливу капитальных объектов, которые могут появиться здесь в ближайшие 200 лет, формируя новую сплошную застройку.

Острова станут меньше и частично исчезнут

Повышение уровня моря, конечно, уменьшит территории островов, входящих во Владивостокский городской округ. Несколько мелких просто исчезнут в пучине. Однако это некритично, поскольку большинство из них в основном высоко выступают над уровнем моря. Здесь потери городской территории могут составить лишь около 10 %.

Зато относительно мелководная бухта Новик на о. Русском и часть западного побережья острова станет перспективной для создания владивостокского морского суперпорта. В этом отношении строительство на остров моста с Эгершельда представляется как невероятный «озаризм» руководства страны, видящего эту очень далекую перспективу. То, что мост будет автомобильным, а не железнодорожным, для портовиков неважно. Сегодня большая часть грузов ВМТП обрабатывается автомобильным транспортом. Впрочем, к тому времени, когда океан повысит уровень, мост придется обновлять и тогда можно будет на остров запустить и Транссиб.

То, что новые причалы на острове планируется строить, не секрет. Обсуждалась же идея морвокзала на о. Русском, который мог бы принимать круизные «Принцессы». И ведь придется строить, поскольку их к нам приходит все больше и больше, а места у сегодняшнего Морского вокзала в бухте Золотой Рог для их приема всего на две штуки. Кроме того, проекты, осуществляемые на острове, нацелены на повышение его туристского потенциала, и если иностранным туристам будет интереснее на острове, то нет смысла причаливать круизные корабли в центре города.

Не исключено, что наиболее ценные участки побережья острова Русского все же придется спасать от затопления, и в этом отношении сегодня стоит принять решение, чтобы на это шел грунт, выбираемый под котлованы при строительстве на острове запланированных многочисленных объектов.

Каким-то образом, если это нам нужно, можно будет спасти и те несколько островков, которым грозит исчезновение. Время на это есть, а возможности сберечь их и создать новые рукотворные растут.

Что же касается острова Песчаного, то, чтобы сохранить эту территорию как полуостров, придется возводить дамбу по нынешнему перешейку. Плюс надо не забывать и о мосте на этот полуостров от Владивостока, идею которого застолбил экс-губернатор Сергей Дарькин. К концу следующего века этот мост, возможно, тоже появится, чтобы связать Владивосток с его новыми жилыми районами, которые будут построены на хасанской земле и напрямую с Китаем.

Берег отступит, но не сдастся

На Владивостоке повышение уровня моря вплоть до начала ХХIII века вряд ли скажется как-то радикально. Нельзя сказать, что будут потеряны очень значительные территории. И, наоборот, могут быть отсыпаны и созданы новые.

Если допускать, что изменения климата пойдут по более оптимистичному сценарию, чем сегодня, столь быстрого роста уровня моря, какой обещают негативные прогнозы ученых, не будет. Известно, что с 1900 года уровень Мирового океана повысился всего лишь на 21 см, из них за последние четверть века – на 7,5 см. Сейчас каждый уровень подрастает всего на 3,2 мм. Однако скорость этого повышения за последние 10 лет возросла в 2,5 раза. Процесс резко ускоряется.

Поэтому нельзя терять бдительность и не думать над возможными последствиями процесса, который со временем может затронуть судьбы многих миллионов наших потомков.

В принципе каждый, выйдя на названный сайт, может прикинуть, надо ли ему беспокоиться об этой проблеме сегодня, стоит ли подстраховать завтрашний день своих потомков или такая беда не сможет задеть ни его лично, ни его родных и можно продолжать жить спокойно…

Кстати, нам в этом отношении могут завидовать многие мировые и отечественные прибрежные города, для которых повышение уровня моря даже на несколько метров станет намного более серьезным испытанием, чем для Владивостока. Они более равнинные, и это для них потопно и гибельно.

Виктор КУДИНОВ