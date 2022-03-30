Телефонные мошенники резко переквалифицировались в провокаторов На территории Приморского края практически перестали регистрироваться факты телефонного мошенничества, сообщают правоохранительные органы.

С конца февраля отмечается резкое падение количества случаев телефонных и банковских мошенничеств по всей стране. В частности, число таких случаев сократилось в десятки раз – с около 100 фиксируемых ежедневно случаев до 1-2 эпизодов в день.

По мнению экспертов в области кибербезопасности, это связано с тем, что подавляющее количество таких звонков поступало с территории Украины, в которой, как известно, сейчас проходит спецоперация Вооруженных сил России.

Мошенническими действиями в отношении россиян там долгие годы занимались, в частности, созданные и существующие под кураторством специальных служб структуры.

Теперь многим сотрудникам таких структур явно не до мошенничества. Украинские спецслужбы задействовали их в работе по несколько другому профилю. Так, по данным уже из российских спецслужб, гражданам нашей страны в последнее время массово поступают сообщения об отзыве лицензий у банков, конфискации вкладов, прекращении или окончании запасов жизненно важных лекарств, туалетной бумаги, продуктов питания, о срочном призыве резервистов и так далее. Звонят якобы сотрудники госорганов, которые просят экстренно запастись товарами, лекарствами, снять деньги в банке и пр.

Кроме того, сейчас с территории Украины, сообщают российские спецслужбы, поступает множество звонков о минировании различных объектов.

Так что это еще одно основание, чтобы российские войска очистили Украину еще и от этой криминальной скверны, которую взращивал и покрывал киевский режим.

Российским гражданам рекомендуется не реагировать на весь этот бред и тем более паниковать. Главное, помните, что представители российских министерств и ведомств не обзванивают граждан. Подавляющее количество сообщений, касающихся взаимоотношений граждан и государства, приходит в личные кабинеты на «Госуслугах».

Сергей ПЕТРОВ