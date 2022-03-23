Берем ползунки с начесом… …и получаем Чебурашку. Отдельное спасибо теще художника за Шапокляк и товарищу Ленину за Попугая!

Как ни странно, но первыми на выставке «И все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов» (0+), открывшейся в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева, посетителей встречают… жуки – усачи, рогачи. Почему именно они?

На самом деле все просто. Выставка посвящена 110-летнему юбилею знаменитой студии «Союзмультфильм». Он отмечается 8 апреля. Именно 8 апреля 1912 года впервые в Российской империи зрителям синематографа был представлен анимационный фильм Вячеслава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами». И раз жуки – первые отечественные мультперсонажи, им и выпала честь открывать выставку.

Заказ от министерства пропаганды

Подумать только: российской анимации, а значит, и ее прямой наследнице – советской мультипликации исполняется 110 лет!

– Конечно, революционные события прошлого века отразились и на анимации, – говорит куратор выставки, заместитель директора музея истории Дальнего Востока по развитию Артур Валеев. – Многие, кто стоял у ее истоков в России, покинули страну или погибли. По сути, в 20-е годы прошлого века уже советские аниматоры начинали все с нуля…

Между прочим, тогда жанр анимации вовсе не считался детским. Наоборот, первые работы создавались для взрослых и на весьма актуальные темы. Например, на выставке есть уникальный экспонат 1925 года – эскиз мультфильма «Китай в огне». Он был создан по заказу общества «Руки прочь от Китая!». Это была очень непростая с технической точки зрения работа – анимация создавалась с помощью бумажных кукол-марионеток, каждое движение которых снималось отдельно. Да и с точки зрения содержания это серьезная, идеологически выдержанная, можно сказать, пропагандистская работа.

Впрочем, даже когда львиную долю анимации в СССР стали занимать работы для детей, высокое идеологическое наполнение каждой картины никуда не делось. Пример тому – созданный в 1940 году «Бармалей», в котором советские дети и добрый доктор Айболит побеждают злодея и даже перевоспитывают его. Эскизы к этому мультфильму тоже представлены на выставке.

А диснеевщина была хороша…

– «Бармалея» снимали уже на студии «Союзмультфильм», – продолжает рассказ Артур Валеев. – Она была создана в 1936 году по образу и подобию студии Уолта Диснея, причем знаменитый мастер сам поделился наработками с советскими коллегами.

На «Союзмультфильме» были созданы лучшие советские мультфильмы-сказки, на которых мы все воспитаны: «Конек-горбунок», «Аленький цветочек», «Приключения Буратино», «Снежная королева», «Золотая антилопа».

Да, именно сказки брались за основу большинства советских мультиков того времени. И создавали их уже не в технике бумажных марионеток, а методом ротоскопирования. То есть сначала сцену снимали с настоящими артистами, а потом каждый кадр прорисовывался. Так что на экране, по большому счету, мы видим тех актеров, которые потом озвучивали мультфильм.

Например, в мультфильме «Золотая антилопа» Раджу играл народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, основатель театра Ленком Рубен Симонов. Он надевал тюрбан, ходил, горбясь, придумывал для своего героя жесты и интонации… Режиссер этого мультфильма Лев Атаманов создал еще немало прекрасных работ для детей, ставших классикой мультипликации.

Большой перелом в работе «Союзмультфильма» наметился в конце 50-х годов. Во-первых, в рамках борьбы с космополитизмом, которая прошлась и по анимации, советские мастера стали отходить от стандартов «диснеевщины», как тогда говорили. Стали появляться новые приемы в создании мультфильмов, аниматоры стали куда опытнее, им уже не требовалось прорисовывать движения актеров. Да и внешне образы героев мультфильмов стали иными, чуть утрированными, не такими мегареалистичными. Кроме того, большое развитие получила кукольная мультипликация.

Кто там шустрый и в жилетке?

В первом зале представлена только одна кукла – из мультфильма «1000 и одна ночь».

– Когда кукольное объединение при «Союзмультфильме» только появилось, куклы были очень похожи на театральные, поскольку создавались по законам театра, а не анимации, – объясняет Артур Валеев. – Кстати, советский зритель таким новаторством не проникся и кукольные мультфильмы не любил. И только после появления историй о Чебурашке и Крокодиле Гене, о Попугае, Удаве, Мартышке и Слоненке, о Варежке и других кукольная анимация заняла-таки свое место в зрительских сердцах…

На выставке представлены те самые куклы, которые мы видели в мультфильме про забавного зверька Чебурашку и его друзей. Между прочим, аниматоры долго, более двух с половиной месяцев из пяти, выделенных на подготовку к съемке, искали, какой же должна быть кукла Чебурашки. И только идеи художника-постановщика Леонида Шварцмана оказались окончательными. Кстати, сделали известную всем куклу из… банальных советских ползунков – фланелевых, с начесом. Вывернули, покрасили – и вот вам уникальный мех Чебурашки… А внешний образ Шапокляк Леонид Шварцман буквально срисовал со своей горячо любимой (без шуток) тещи.

– Вообще, этот ныне здравствующий (пожелаем ему долгих лет и здоровья!) корифей отечественной анимации создал несколько поистине легендарных образов в кукольных мультфильмах. Например, «38 попугаев», – говорит Артур Валеев. – Между прочим, он терпеть не мог, просто не выносил змей, но часами сидел в террариуме, зарисовывая движения удава, его пластику, ища образ главного героя. Именно он придумал для Удава бровки домиком.

А прообразом Попугая с его кипучим характером, стремлением во все вмешиваться, быстро ходить из угла в угол и так далее стал… Ну, догадайтесь по красной жилетке Попугая! Да-да, Леонид Шварцман и не отрицал, что частично на этот образ его вдохновил Владимир Ильич Ленин…

К слову, Чебурашка, представленный на выставке во Владивостоке, был отреставрирован Юрием Норштейном, который работал над этим мультфильмом в качестве аниматора. Он же, кстати, работал и над «38 попугаями», и только благодаря его решительности Попугай получился таким, каким мы его знаем.

– У первой куклы Попугая был дивный попугайский хвост, который, однако, очень мешал снимать его, если кукла должна была стоять или ходить, а не летать. А Попугаю по сценарию приходилось много ходить по земле, распоряжаться и так далее. И вот однажды Норштейн решительным движением просто отломал этот самый хвост! Был большой скандал – как же, испорчена дорогая кукла, зато точный образ был найден.

Зря вы Волка с Зайцем отвергли…

Выставка занимает четыре зала, в одном из которых в режиме нон-стоп показывают те самые мультфильмы, о которых идет речь. Финальный зал представляет истории об авторской и необычной анимации, например, о мультфильме «Голубой щенок», который создан в интересной технике и озвучен Александром Градским и Михаилом Боярским.

Артур Валеев уверяет: каждый экспонат здесь – это любопытная история.

– Василий Ливанов долго искал, каким голосом должен говорить Карлсон. И возникла идея, что он должен говорить в манере известного советского режиссера Григория Рошаля (снявшего «Хождение по мукам», например). На премьере в Доме кино, куда был приглашен и Григорий Львович, была легкая неловкость, но вскоре на Новый год Ливанов получил открытку от Рошаля с подписью «Рошаль, который живет на крыше»…

Интересна история создания сериала «Ну, погоди!», в котором отразилась масса реалий советского времени. Изначально Волк и Заяц появились в одной из серий знаменитого мультальманаха «Веселая карусель». Но там они едва напоминали тех персонажей, которых мы полюбили позже в сериале. Когда возникла идея создать несколько серий, самостоятельный мультфильм о Волке и Зайце, многие известные режиссеры отказались. Они не видели перспективы в этой истории! Только Владимир Котеночкин согласился. И создал шедевр. На выставке представлены эскизы, целлулоиды, раскадровка этого замечательного мультсериала.

– А вот история о создании образов Винни Пуха, Пятачка, Ослика Иа, – продолжает Артур Валеев. – Пятачок изначально был очень пухлым героем, и только идея сделать ему тонкую шейку придала герою трогательную беззащитность. Ия Савина, озвучившая Пятачка, не скрывала, что вдохновлялась манерой говорить поэтессы Беллы Ахмадуллиной.

А вот озвучивание Винни Пуха рождалось тяжело, даже голос Евгения Леонова не совсем подходил – до того момента, пока звукорежиссеру не пришла в голову идея пустить звук с чуть более высокой скоростью. Так и родился образ этого медвежонка. Кстати, изначально собирались сделать девять серий этого мультфильма, но как-то не задалось…

Прообразом Льва Бонифация стал сам режиссер Федор Хитрук. Он не раз говорил, что очень устает, снимая мультфильм, но, когда в зале кинотеатра видит, как сияют глаза детей, забывает про усталость. И это, пожалуй, в каком-то смысле посыл всей выставки – она свидетельствует о великих творениях и создавших их мастерах, которые забывали про усталость, глядя на счастливых детей.

ДЕТАЛИ

Совершенно невероятный экспонат, представленный на выставке, – лайтбокс, на котором «висит» мультфильм Федора Хитрука «Фильм, фильм, фильм». Это настоящая пленка знаменитого мультика, и ее можно просмотреть покадрово и подумать, например, о великом мастерстве советских аниматоров. 24 кадра в секунду – скорость кино. На «Союзмультфильме» по нормативам выработка аниматора была 2,5 секунды. То есть надо было в день прорисовать досконально 60 кадров…

Идея снять рассказ о том, с какими трудностями сталкиваются люди, работающие в кино, пришла к Федору Хитруку, когда он уже не первый год снимал мультфильмы. Прообразом главного героя – режиссера – был выведен Сергей Эйзенштейн, и одна из сцен мультфильма намекает на его фильм «Иван Грозный».

КСТАТИ

Согласно книге Эдуарда Успенского Чебурашка приехал в СССР в ящике с апельсинами – объелся фруктов и заснул прямо в ящике. Но в советские времена апельсины к нам в страну поставлялись только из Израиля. Так вот, оказывается, откуда родом Чебурашка…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ