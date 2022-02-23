Утолите елочкину жажду Ближе к весне нужно позаботиться о поливе своих хвойных растений. Начнете поливать и увидите, что земля впитывает воду как губка. Полив – очень полезное мероприятие для всех хвойных, он помогает им выйти из зимы без потерь.

Особенно важен полив в конце зимы для хвойных в течение первых двух-трех лет после посадки. Специалисты поясняют, что в результате поливов происходит более быстрое размораживание грунта в области корневой системы. Тогда корни начинают работать и питать растение. Когда растение питается, хвоя получает влагу. Поэтому испарение влаги с поверхности хвои уже не причиняет вреда растению. Хвоя не будет пересыхать.

• Поливать можно как теплой, так и холодной водой, потому что она при любых условиях будет теплее температуры почвы.

• Полив нужно начинать в конце февраля или в начале марта в зависимости от температуры. Начинать поливать можно, когда днем установится устойчивый плюс.

• Если у вас на участке песчаный или дресвянистый грунт, можно начинать полив чуть раньше. Такие грунты имеют более рыхлую структуру, и они более сухие.

• Однако не допускайте перелива. Почва мерзлая, есть опасность, что вода соберется в области корней и замерзнет. Это может повредить корневой системе.

• Главное условие – вода должна полностью впитываться. По этой причине для суглинистых и глинистых грунтов пролив должен быть менее обильный.

• Под каждое молодое растение нужно влить не менее 10-15 литров, а если вода уходит очень быстро, то и больше.

• Поливая хвойные растения, помните, что они должны быть прикрыты от солнца. Речь не идет о взрослых соснах и елях, но все, что посажено недавно, что имеет склонность к выгоранию и иссушению, должно быть укрыто сеткой-притенкой, мешковиной или марлей (если вы используете марлю, берите не менее трех слоев).

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