Едят ли мужики конфеты, вот в чем вопрос В Приморье вышла в свет уникальная книга

Во Владивостоке в Приморской краевой публичной библиотеке им. М. Горького состоялась презентация книги с интригующим названием «Мужики конфет не едят». Ее автор – Ольга Васина, директор ООО «Турагентство «Ольга» и Дальневосточного профессионального лицея туризма, председатель краевой организации ветеранов туристско-экскурсионной отрасли. И еще пропагандист местного туризма.

Ольга Ивановна – известный в Приморье человек. Своей экскурсионной деятельностью, прежде всего разработкой новых туристических маршрутов, еще в доковидные времена она вносила весомый вклад в совершенствование социально-культурной сферы города и края. В 2012 году Ольга Васина и ее туристическое агентство были представлены в международной энциклопедии «Лучшие люди» в разделе «Лидеры туристического Владивостока».

Отчизна забыла своих героев

Между тем ее книга, увидевшая свет в издательстве ДВФУ, не имеет никакого отношения ни к туризму, ни к кондитерским изделиям. Тайну ее «сладкого» названия отчасти раскрывает подзаголовок: «Дневник моего деда, или Жизнь от первого лица». Семья деда Ольги Ивановны, Трофима Федоровича Спивака, родившегося в 1887 году, в конце XIX века переехала с Украины в Приморье. Вторую родину переселенцы Спиваки обрели в селе Вассиановка Черниговского района.

Уже став взрослым, Трофим Федорович записал по памяти все значимые события своей долгой и тяжелой жизни. Все, с чем сталкивала его судьба, скрупулезно заносил на страницы дневника. Он писал для своих потомков не только о себе и своей семье. Но и о тех людях, с кем встречался на непростых жизненных дорогах.

В его записях в деталях оживают быт того времени, традиции, песни, поговорки, уклад жизни земляков в селе Вассиановка. В дневнике сохранены мысли Трофима Федоровича о справедливости, политике, войне. В Первую мировую войну судьба забросила его во Францию. После октябрьского переворота он попал в плен в Алжире, затем – в рабство в Сахаре. Трофим Спивак прошел все тяготы мировой войны и вернулся домой только через пять с половиной лет. Вернулся несломленным, уверенным в том, что честно исполнил долг перед Отечеством. Ему было что вспомнить и что рассказать. В 1957 году он попытался через архивы получить официальное подтверждение своего участия в Русском экспедиционном корпусе, его пребывания в плену в Алжире и Сахаре. Именно этих лет не хватало в его трудовом стаже для начисления заслуженной пенсии. Но добиться положительного решения ему не удалось. Отчизна, которую он защищал, забыла эту нелицеприятную часть своей истории.

Житейская мудрость не стареет

Конечно, Трофим Федорович, работая над дневником, даже не мог предположить, что его 600-страничные мемуары когда-нибудь станут книгой. Этого бы не произошло, если бы не случай, после которого невольно поверишь в мистику.

Рассказывает Ольга Васина:

– Мы в семье никогда не говорили о дневниках деда. Мы знали, что в Первую мировую войну Трофим Федорович с Русским экспедиционным корпусом был отправлен во Францию. Мой брат Павел Спивак писал об этом в одной из местных газет. Но дневника деда он тогда не видел. И никто о нем не вспоминал. О том, что дед подробно описывал события своей жизни, начиная с украинского детства, разговоров в семье не было. Когда умер мой отец, Иван Трофимович Спивак, участник Великой Отечественной войны, преподаватель литературы филологического факультета ДВГУ, литературовед, педагог-методист и литературный критик, после него остался архив. Большую часть документов я передала в Приморскую краевую публичную библиотеку имени Горького. Прошло несколько лет. Однажды ночью мне почему-то не спалось. Я не помню, о чем тогда думала. И вдруг совершенно неожиданно вспомнила о дневниках деда. Хотите верьте, хотите нет, но эта информация пришла мне в голову откуда-то сверху! На дворе темно, а я встаю, беру фонарик и иду на балкон, где стоял ящик с папиными записями, который я никогда не открывала. Достаю этот ящик и тут же ложусь спать. Утром я его открыла и нашла старую толстую папку, на которой рукой моего отца написано одно слово: «Отец».

В папке оказались пожелтевшие от времени страницы, исписанные выцветшими чернилами и не очень понятным почерком. Это был дневник Трофима Федоровича, пролежавший почти сто лет. Чем больше Ольга Ивановна погружалась в расшифровку записей, восстанавливая даты и трудночитаемые строки, тем отчетливее понимала, какое бесценное сокровище она нашла. В ее руках была история страны, написанная от первого лица простым крестьянином, который не только повествовал, но и рассуждал, раздумывал, рассказывал, как принимал решения в тех или иных сложных жизненных ситуациях.

По словам Ольги Ивановны, история жизни ее предков, переселенцев Спиваков, увлекла ее. И оказалась очень полезной в понимании многих процессов в жизни России на рубеже XIX–XX столетий. Особенно в период переселения семей с Украины, их обустройства в Приморье – на далекой восточной окраине великой страны. Многие житейские наблюдения, правила жизни, законы хозяйствования, взятые дедом из копеечных книжечек, издаваемых для народа, кажутся и сегодня актуальными.

– Работая над книгой, я сознательно оставляла украинскую речь, вполне понятную для прочтения современному читателю, но добавляющую определенный колорит в повествование. Сохранены разговорный стиль дневников, просторечные слова и выражения, порой далекие от литературной нормы русского и украинского языков. Полагаю, что только так становятся понятными характер, юмор, уклад жизни героев книги, жителей Украины, осмелившихся поехать в такой далекий для них край, – говорит Ольга Ивановна.

Тайна названия осталась

Сегодня нетрудно написать и издать книгу, к примеру, об истории Приморского края или Владивостока. Для этого нет нужды перелопачивать архивы, заниматься поисками эксклюзивных материалов или опрашивать очевидцев исторических событий. Достаточно залезть в Интернет и выдернуть из Всемирной паутины нужную информацию. В одном месте щипанул, в другом скопировал, раз словечко, два словечко – вот и книжечка. Но ничего нового в своем содержании эти «троды плудов» не несут. И никакой исторической и культурной ценности не представляют. Только тешат самолюбие их авторов – мол, и мы писали. Эти псевдокраеведческие опусы забудут через день после их выхода из типографии. Если вообще когда-нибудь о них узнают.

У книги Ольги Васиной «Мужики конфет не едят» иная судьба. Она не затеряется среди литературы, посвященной истории освоения Приморья. Написанная увлекательно, легким для чтения языком, она будет интересна не только краеведам, но и всем, кто интересуется историей России и Приморского края. И в первую очередь жителям села Вассиановка, где и сегодня живут предки переселенцев с Украины. Потому что на 223 страницах книги скрупулезная хронология событий почти 130-летней давности, рассказанная от первого лица.

Не исключено, что после прочтения книги Ольги Васиной многие читатели вспомнят своих предков и, возможно, задумаются о создании своего генеалогического древа. Или даже написании истории своего рода. Чтобы потомки не выросли Иванами, не помнящими родства.

Кстати, мы не раскрыли тайну названия книги Ольги Васиной, не рассказали, почему она называется «Мужики конфет не едят». Мы это сделали специально. Чтобы осталась интрига, а у будущих читателей появился интерес к дневниковым записям Трофима Федоровича Спивака.

Необходимо добавить, что это не первая книга Ольги Ивановны Васиной. В 2017 году вышла ее монография «Приморский туризм. Наше прошлое и настоящее». В прошлом году на Дальневосточной книжной ярмарке «Печатный двор» была представлена ее книга «Большой Владивосток. Хроника событий и судеб». По словам ее автора, это рассказ о ветеранах строительной отрасли, их судьбах и самоотверженном труде на благо города и страны. В «Большом Владивостоке» изложены интересные моменты из биографии известных строителей, предприятий, истории возведения социально значимых для города объектов. Эта книга появилась благодаря финансовой помощи почетного строителя РФ Михаила Ивановича Калинина, недавно ушедшего из жизни.

Сергей КОЖИН

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