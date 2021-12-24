Двухколесные друзья Школьница из Приморского края делает инвалидные коляски для собак и кошек

Кристина Станкова – активная, жизнерадостная 17-летняя девушка из Уссурийска. С 2018 года она занимается изготовлением инвалидных колясок для больных домашних питомцев. С просьбой о помощи к девочке обращаются со всех регионов России.

В этом году Кристина приняла участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ, стала лауреатом и получила 600 тысяч рублей. В интервью корреспонденту РИА VladNews Кристина рассказала, из чего изготавливает инвалидные коляски для животных, о впечатлениях и об участии в международном конкурсе, а также на что потратит выигранный грант.

Когда ты решила делать инвалидные коляски для животных? С чего все началось?

В 2018 году я посетила приют для бездомных животных, привезла туда помощь собакам и кошкам. Там я увидела собаку-инвалида на инвалидной коляске. Это впечатлило и зацепило меня. Вернувшись домой, я взялась за разработку конструкции инвалидной коляски. Очень хотелось попробовать помочь таким особенным животным. Первая коляска пригодилась собаке Ляле, а первая заказная – песику Тиму. Я была очень счастлива за каждого пушистого получателя!

Из чего ты изготавливаешь коляски?

Коляски мои из полипропиленовых труб и муфт-соединителей. Также есть тканевые крепления. Коляски делаю бесплатно, полностью за свой счет. Но от денег практически никогда не отказываюсь, ведь мне очень нужны материалы, чтобы осчастливить как можно больше питомцев. Иногда материалы почтой присылают подписчики в Instagram. Помощь оказывают волонтерские организации, строительные магазины.

Что важно – все животные абсолютно разные. Это маленькие собаки и большие псы, коты и котята, длинные таксы и мелкие мопсы. Поэтому к каждому изделию подхожу индивидуально, все по размерам самого питомца.

Всю работу ты делаешь самостоятельно?

Три года я трудилась одна. Сейчас моя младшая сестра Алекса научилась делать такие конструкции и часто помогает мне.

Ты отправляешь коляски по всей стране! Как удалось выйти за пределы Приморского края?

Однажды я завела аккаунт в Instagram. Он как-то быстро разросся, и заказы начали сыпаться со всей России! Хозяева больных животных часто отправляют мне видео- и фотоотчеты радостных питомцев. Ничего не теряется, всех улыбчивых котиков и собачек размещаю в Instagram!

Много твоего времени занимает такая деятельность?

Заказы получаю ежедневно. После уроков прихожу и работаю над схемами, конструкциями. Ну, конечно, если не задали много домашних заданий!

Совсем недавно ты принимала участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ* и заняла первое место. За победу ты получила 600 тысяч рублей. На что планируешь потратить деньги?

Мне кажется, это интересный и очень нужный конкурс. Для участия необходимо было прилететь в Москву и лично представить свой проект, рассказать о нем. Победив, я поняла, что мое дело действительно значимо и важно миру. Все деньги пойдут на очень нужные материалы для колясок. На целый год хватит!

У себя на странице в соцсети ты написала, что посетила Москву впервые. Как ты ощущала себя в столице?

Москву я никогда не забуду и обязательно приеду туда еще не раз. Пожалуй, это были лучшие и самые незабываемые дни за всю мою жизнь! Мне близка ее энергетика. Родной город вспоминала, но, если честно, в Москве было много дел и много эмоций, скучать было некогда.

Есть ли у тебя еще хобби и увлечения, на которые ты тратишь свободное время?

Я играю на гитаре, синтезаторе, укулеле. Люблю петь. Хорошо рисую, мне нравится что-то придумывать, мастерить. Всему учусь самостоятельно.

Какие твои главные мечты и цели?

Помочь как можно большему количеству животных, поступить в НИЯК и научиться играть на всех музыкальных инструментах.

А если глобально?

Я бы пожелала, чтобы все на свете животные и люди были здоровы.

Справка

Международная премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение одноименной акции взаимопомощи и наследия Всероссийского конкурса «Доброволец России». Одна из целей премии – выявить и поддержать лидеров социальных изменений. Кристина соревновалась за звание лауреата в категории «Волонтеры и НКО». В номинации «Зеленая страна» среди подростков от 14 до 17 лет с проектом «Особенные животные» Кристина получила первое место и грант на 600 тысяч рублей.

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