Пандемия возвращает в идеальную жизнь На выставке в галерее современного искусства «Арка» поют, заливаются птицы, как в лесу или в поле ранним утром. А с холстов на стенах на вас никто не устремит взор – нет человека в работах.

«Послеполуденный отдых кота», «Когда людей не станет на земле» – не зря, ох, не зря назвала так свои работы Елена Никитина, чья выставка «Идеальная жизнь» (12+) проходит в «Арке».

– Идеальная жизнь – это природа, жизнь вдали от города, верно?

– Верно. И не просто вдали от города, не на даче, а именно в селе, в деревне, рядом с лесом – там, где влияние человека все менее и менее заметно. Все работы посвящены природе – без человека. И идеальная жизнь – это жизнь природы, животных, всех вместе. Но, увы, без нас. Не испорченная рукой человека или возвращающаяся в это состояние. Человек всегда вносит хаос в картину мира и все разрушает. Поэтому в зале немало работ, которые говорят об исчезнувшей цивилизации…

– Обычно ваши выставки находятся на грани искусства и просвещения…

– Да, а эта выбивается из ряда… Пандемия и изоляция меня вдохновили. Природу я всегда рисовала с тех пор, как начала учиться живописи, и никогда не прекращала ездить на пленэры. Я вообще люблю природу, ведь я родом из деревни, хотя давным-давно живу в городе. Но уже второй год уезжаю в деревню в апреле и возвращаюсь в конце октября.

Постепенно я поняла, что вот это – хорошо и спокойно. Вот такая жизнь. В месте, где много пространства, воздуха, красоты, животных, которые существуют рядом. Тот же крот. Или барсуки. Или заяц, промчавшийся мимо колодца. Или лисица, которая стащила курицу у соседки и удирала вместе с добычей по моему участку…

Эти два года я писала природу. Рисовала то, что жило рядом. И одновременно пыталась осмыслить свою жизнь, понять, зачем мы живем… Пробовала писать холсты, раньше я этого не делала.

Почти все работы на выставке свежие. И названия я продумывала тщательно, чтобы они иллюстрировали главную идею экспозиции. Даже хотела добавить к каждой картине небольшой текст о том или ином животном и его возможностях, о том, в чем животные превосходят нас. Тот же кот мой, который приезжает со мной в деревню и на зиму переезжает во Владивосток, в состоянии прыгнуть вверх на высоту, превышающую его рост втрое и вчетверо. Человеку так – без спецподготовки – нипочем не справиться. Разве не удивительно? Но потом я подумала, что это уже будет другая выставка и про другое, не про идеальную жизнь.

Главный посыл выставки очень простой: давайте жить гармонично, просто, в любви, покое и красоте – в гармонии с природой.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА