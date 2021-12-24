Ускользает… и остается навечно Выставка уникальных фоторабот «Старинная японская фотография» (16+) работает в музее современного искусства «Артэтаж».

Основу экспозиции составили старинные фотографии, сделанные в Японии в эпоху Мэйдзи и хранящиеся сегодня в столичном «МультиМедиа-Арт музее» (ММАМ).

– Более чем за 20 лет своего существования ММАМ собрал значительную коллекцию японской раскрашенной фотографии 1868–1912 годов, – рассказывает искусствовед Лариса Зайцева. – Начали ее собирать в 1998-м, а последнее поступление осуществлено благодаря японскому партнеру музея. Сегодня эту коллекцию можно назвать одной из крупнейших в Европе.

Раскрашенная фотография – это особое явление, которое стоит на пересечении традиций европейской фотографии и японских традиционных видов искусства. Большой комплекс снимков (более ста) позволяет увидеть полную и разнообразную картину.

Фотография – плод технической революции и идеологии реализма и рационализма – пришла в Японию с Запада еще в 1840-е годы, а расцвет этого искусства пришелся на последнюю четверть XIX века. Занимались ею сначала европейцы, а потом уже их японские ученики.

После длительного периода самоизоляции эпоха Мэйдзи стала переломной в японской истории и определила последующее стремительное развитие страны. Тесные контакты и обмен достижениями культуры и науки активизировались в середине XIX века, в эпоху позитивизма и промышленного переворота, богатую на важные политические события и научные открытия. С приходом новой эпохи была одобрена и фотография, она пропагандировалась на самом высоком уровне: в начале 1870-х годов создаются первые фото императора-реформатора Муцухито и его супруги.

В работах 1880–1890-х годов можно увидеть следование фотографическим схемам композиции и жанрам XIX века: виды, типы, постановочные сценки и портреты. По подсчетам исследователей, за вторую половину XIX века было создано более 200 тысяч снимков Японии, складывающихся в своего рода энциклопедию образов. Это говорит о том, что спрос на раскрашенную фотографию был настолько высок, что он породил целую развитую индустрию и серьезный бизнес.

В то же время и европейские мастера, и наследовавшие им японские фотографы не могли не считаться с местной традицией – японская визуальная культура явно или неявно проступала на снимках. Сюжеты, мотивы, реалии, традиционные символы – все это напоминает другие виды искусства, в особенности цветную гравюру на дереве (ксилографию) укие-э, которая также переживала расцвет в XIX веке. Вдохновение для сюжетов авторы искали в многообразии городской жизни, пытаясь запечатлеть ускользающую действительность.

Фотографии, представленные на выставке, сделаны в технике альбуминовой печати, которая неумолимо угасает от соприкосновения с солнечным светом. А раскрашены эти фотографии были часто не полностью, как это было принято на Западе, а частично – не ради натурализма, но для расстановки визуальных акцентов. Краски выгорают медленнее, чем сама фотографическая печать, так что раскрашенные части отпечатков могут сегодня показаться нам слишком яркими.

На выставке соседствуют снятые на улицах постановочные кадры со статистами и мизансцены, полностью сконструированные в пространстве фотоателье, где повседневность превращается в экзотический ритуал, а собирательные и типические образы гейш и самураев воплощают переодетые актеры. Но при всей неестественности во многих композициях невольно проскальзывает неподвластное художнику дыхание жизни…

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА