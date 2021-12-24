От каждого по имуществу Треть приморцев каждый год оказывается в должниках по налогу на имущество

В начале декабря завершился срок уплаты налога на имущество. 850 тысяч приморцев в этом году получили налоговые уведомления, но вот вовремя внесли обозначенную сумму лишь 500 тысяч человек.

К середине декабря в список должников налоговой инспекции попали 342 тысячи жителей края. Причем, по словам инспекторов, такие цифры – обычное дело. В среднем 30-35 % граждан ежегодно «забывают» уплатить имущественные налоги.

Еще раз напомним, как уплачивать этот неприятный, как, впрочем, и все остальные поборы, налог.

Всему своя цена

Размер имущественных налогов напрямую зависит от того, сколько «лошадей» в двигателе вашей машины или квадратных метров в вашем «особняке». Окончательную сумму создает налоговая ставка – коэффициент, от которого зависит итоговый размер пошлины.

Например, как рассказали в налоговой инспекции, ставка для квартиры или ее части равна 0,1 %, для частного дома и объекта незавершенного строительства – 0,25 %, за гараж и машино-место придется платить по ставке 0,2 %. В этом году пошлину на недвижимость ждало еще одно важное изменение.

– Налог на имущество физических лиц за 2020 год рассчитан по новому порядку. Теперь сумма формируется исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной, как было ранее, – рассказала начальник отдела налогообложения имущества Межрайонной ИФНС России 12 по Приморскому краю Анна Петрова. – В течение первых трех лет действия новых условий налог исчисляется с учетом установленных понижающих коэффициентов. За период 2020 года это 0,2 %, за 2021 – 0,4 %, за 2022 – 0,6 %. Вводятся они для недопущения резкого роста налоговой нагрузки на граждан.

Инвентаризационная стоимость имущества рассчитывали специальные организации (БТИ) при изготовлении техпаспорта. Такая оценка учитывала износ объекта. Теперь, с переходом на новую систему, эксперты говорят о неизбежном и довольно серьезном росте налога на недвижимость. Однако, если площадь вашей квартиры меньше 20 кв. метров, а дома – меньше 50 кв. метров, вы полностью освобождаетесь от данного вида налогообложения.

За землю больше всего заплатят владельцы участков, не занятых под строительство жилых помещений или организаций сферы культуры и спорта, сельское хозяйство, садоводство или огородничество. Что именно может располагаться на такой территории – непонятно, но в документах она указана как «прочие земли», а ставка по ней составит 1,5 %.

Если у вас свой дом или небольшой огород, инспекторы спишут с вас налог по ставке 0,3 %. Владельцам земли, на которой находится, например, частный детский сад, ждет пошлина по ставке 0,6 %.

– Транспортный налог устанавливается в зависимости от мощности двигателя. Например, для легковушек с мощностью до 100 л. с. включительно и возрастом выше 10 лет налоговая ставка будет равна 6 рублей. Если возраст машины от 3 до 10 лет – 8,4 рубля. До 3 лет включительно – 18 рублей, – пояснила Анна Петрова.

Как не платить?

Возможно, вы относитесь к людям, освобожденным от обязательных платежей. Ведь льготники есть и в сфере налогообложения. Так, пошлину за недвижимое имущество могут не вносить сразу 15 категорий граждан. В их числе инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники военных конфликтов, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и др. Налог не взимается за находящиеся в собственности дом, квартиру, гараж или хозпостройку площадью не более 50 кв. метров.

– В отношении земельного налога с 2017 года действует федеральный вычет, который уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. метров земельного участка (6 соток). Эту льготу могут получить пенсионеры и предприниматели, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, и другие категории граждан. Эти же лица могут воспользоваться льготой по транспортному налогу. Дополнительные льготы могут быть установлены в муниципальных образованиях, – рассказали в налоговой инспекции.

Если расплачиваться с государством все же придется, сделать это можно будет после получения налогового уведомления. Соответствующую бумагу всем приморцам разослали еще в октябре, чтобы добросовестные налогоплательщики смогли заранее распланировать свои траты.

С недавнего времени получить уведомление можно двумя способами: в личном кабинете интернет-сервиса ФНС России или по почте заказным письмом. В случае если общая сумма всех налогов за отчетный период для вас составила меньше 100 рублей – поздравляем, в этом году вы государству ничего не должны!

- Кроме того, налоговое уведомление по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в МФЦ. Если документ так и не поступил, физическому лицу следует проявить инициативу и обратиться в налоговую службу самостоятельно, – подчеркнула начальник отдела налогообложения имущества Межрайонной ИФНС России 12 по Приморскому краю Анна Петрова.

Долги в итоге выйдут боком

Как рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС 12 Юлия Зуева, в этом году в Приморье начислено порядка 3 миллиардов рублей имущественных налогов.

Тем, кто просрочит выплату налогов хотя бы на день, грозит начисление пени за каждые сутки. Злостных неплательщиков могут обязать явиться в суд, ограничить их выезд за пределы РФ, арестовать имущество.

По вопросам уплаты имущественных налогов можно обратиться по телефону горячей линии ФНС России: 8-800-222-22-22.

Справка «В»

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и регулируется главой 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ. Плательщиками являются физические лица — собственники имущества. Объектами налогообложения являются жилой дом, квартира, комната, дача, машино-место, гараж, единый недвижимый комплекс, любое иное строение, помещение или сооружение, а также доля в праве общей собственности на указанные объекты.

Марина ЗУБКО.

Фото с сайта Pixabay