Проснуться на работе Работодателей не интересуют возраст и образование фрилансеров. Для них главное – выполненная работа

Молодежь всегда отличается от людей старшего возраста. Вот и нынешняя слушает какую-то малопонятную музыку, иначе развлекается, общается на своем языке и даже зарабатывает, не выходя из дома, с помощью социальных сетей и при свободном графике работы. По часу-полтора в день, но можно и по 12 часов. Да хоть все 24. Отсюда и заработки.

Чтобы выяснить отношение молодежи к дистанционной форме работы, корреспондент «В» опросил студентов нескольких вузов столицы Приморья. И вот что из этого вышло.

На первый вопрос, почему вы предпочитаете работать именно во фрилансе, практически все опрашиваемые отвечали однозначно:

– Дистанционное трудоустройство позволяет зарабатывать у нескольких работодателей. Кроме того, это рациональное использование свободного времени без пустой траты его на дорогу к месту работы.

Еще одна причина ухода во фриланс – это желание помочь родителям, которые готовы трудиться днями и ночами, чтобы их дети были счастливы. Как выяснилось, многие студенты-фрилансеры руководствуются идеей отблагодарить родителей и подарить им счастливую беззаботную старость. Согласитесь, похвальное рвение. И пусть теперь кто-нибудь скажет, что молодежь не уважает и не чтит старшее поколение!

Некоторые студенты уходят во фриланс, чтобы стать финансово независимыми и избавиться от родительского контроля. Другие (их меньше всего) – чтобы получить начальный опыт работы в рамках выбранной специальности. Работа дистанционно это позволяет.

– Люблю фриланс за то, что здесь можно удивлять и вдохновлять аудиторию самыми различными проектами. Можно показывать бытовые и привычные для всех вещи с новой, необычной стороны. Чем креативнее подача контента, тем больше интереса вызывает этот продукт. Поэтому сфера SMM точно понравится людям, которые хотят реализовывать свои творческие способности, – своим опытом делится студентка 3-го курса журналистики ДВФУ Анастасия Егорова, которая работает во фрилансе SMM-специалистом.

Как студенты находят себе клиентов, которые готовы работать с не имеющими высшего образования и даже сертификатов о прохождении каких-либо курсов? Здесь тоже не оказалось ничего сложного.

Практически все опрошенные ведут свои странички в сети «Инстаграм», где рассказывают о своих успехах в работе, новых навыках и отзывах своих клиентов. Тем самым подкрепляя экспертность в своей нише. Через сарафанное радио будущие специалисты расширяют свою клиентскую базу и выходят на высокие чеки. Сейчас многим заказчикам не важны ни возраст, ни диплом об образовании, главное – решить их проблему. Любыми способами, кроме криминальных.

Многие студенты, которые получили в своей альма-матер определенные навыки, используют их в удаленной работе. Кто-то работает репетитором и помогает школьникам готовиться к ЕГЭ или вступительным экзаменам в вуз, кто-то уже работает по своей специальности.

Сейчас в Интернете можно найти онлайн-курсы по самым разным направлениям профессиональной деятельности. Благодаря краткосрочному онлайн-образованию на рынок труда ежедневно выходят сотни новых копирайтеров, дизайнеров, SMM-специалистов, таргетологов, веб-программистов, верстальщиков.

Отсюда вопрос:

– Нет ли у фрилансеров страха перед высокой конкуренцией, когда из-за огромного потока новоявленных специалистов можно остаться без работы и без денег?

Веронику Гончарову, студентку 3-го курса факультета журналистики, фрилансера-копирайтера, наплыв конкурентов не пугает. Более того, по ее словам, он заставляет не опускать руки.

– Высокая конкурентность в определенной сфере деятельности – это свидетельство о большом спросе специалистов в той или иной профессии. Я убеждена, что сегодня на каждого специалиста найдется свой заказчик, – говорит девушка.

Подводя черту под опросом, студенты разных вузов Владивостока были единодушны в том, что фриланс – это не только возможность заработать, не вставая с дивана, но и также шанс попробовать себя в разных сферах деятельности. В том числе сделать карьеру и получить второе высшее образование по специальности, по которой фрилансеры ранее работали удаленно.

Справка «В»

Фриланс – удаленная кратковременная работа на себя с разными заказчиками.

Елизавета ВАСИЛАКИ

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