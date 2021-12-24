Приморцам помогут диагностические внедорожники 23 передвижных диагностических комплекса на базе отечественного автомобиля ГАЗ получат до конца года медицинские учреждения Приморского края.

Как отметили в региональном минздраве, комплексы могут эксплуатироваться на всех видах дорожных покрытий и по бездорожью, что особенно важно для оказания медицинской помощи жителям отдаленных труднодоступных сел.

«Каждый комплекс оснащен специализированным лабораторным и диагностическим оборудованием для проведения медицинского обследования и профилактических осмотров населения в нестационарных условиях», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Приморья Алексей Бардовский.

Он также отметил, что технически машина автономная, у нее автономный отеплитель салона, встроен дополнительный генератор, также оборудование может работать от бортовой сети автомобиля или подключаться к электросети любого здания.

ФАПы на колесах будут работать в районах, обслуживаемых следующими центральными городскими и районными больницами: Анучинской, Дальнереченской, Партизанской, Хасанской, Черниговской, Арсеньевской, Дальнегорской, Кавалеровской, Кировской, Лазовской, Лесозаводской, Надеждинской, Находкинской, Октябрьской, Ольгинской, Пластунской, Пограничной, Пожарской, Спасской, Ханкайской, Чугуевской, Шкотовской.

Главврачи отмечают, что введение в работу подвижного лечебно-диагностического комплекса позволит увеличить охват населения, приблизит качество медицинской помощи и позволит на ранних этапах выявлять такие заболевания, как онкология, заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Так, выявление заболеваний при диспансеризации на ранних стадиях дает возможность оперативно начать лечение.

Вероника ГОНЧАРОВА