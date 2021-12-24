Чиновники поработали Дедами Морозами Глава Приморья Олег Кожемяко дал старт благотворительной акции «Елка желаний» в Приморье. Его ключевая цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Механизм акции прост. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, заранее пишут свои сокровенные желания на бумаге. Можно попросить, например, музыкальный инструмент, спортивный инвентарь или что-нибудь для учебы. Послания прячут в новогодние игрушки, которые позже вешают на «Елку желаний».

В Приморье хвойная красавица всегда украшает здание правительства края. Каждый может снять игрушку и исполнить спрятанное в ней желание ребенка. Первым участником акции в крае традиционно становится губернатор Олег Кожемяко. В этот раз, как и в прошлые годы, он выбрал сразу два елочных шара. В них оказались послания с желаниями 11-летнего Артема Кулика из Уссурийска, который хочет ноутбук, и 9-летней Карины Варвариной из Владивостока – девочка попросила лыжный костюм.

«Новый год начинает вступать в свои права. Накануне – Рождество. Мы все делаем подарки своим близким, родным. Дети ждут Деда Мороза, верят в сказки, новогодние чудеса. Верю, что перед праздниками мы все вместе сделаем подарки для наших маленьких приморцев и порадуем их», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Вместе с губернатором в акции поучаствовали и главы муниципалитетов Приморского края. Каждый из них снял шар с «Елки желаний». Так, мэр Владивостока Константин Шестаков теперь исполнит мечту 7-летнего Павла, который хочет игровой набор из фигурок в виде персонажей из известных фильмов – черепашек-ниндзя и роботов-трансформеров.

Глава Кавалеровского района Анжела Бурая подарит 12-летней Полине планшет.

Напомним, что акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года во всех регионах России и объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. В мероприятии неоднократно принимал участие президент страны Владимир Путин. В прошлом и позапрошлом годах инициативу поддержал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Елизавета ВАСИЛАКИ

Фото Primorsky.ru