Владивостокцев будут судить с комфортом Шесть судебных участков мировых судей Первореченского судебного района Владивостока расположатся на первом этаже административного здания на улице Бородинской, 12. На открытии нового помещения присутствовал заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза.

По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморья, для размещения судебных участков правительство края предусмотрело государственные помещения общей площадью 370 квадратных метров. На их ремонт в июле этого года из краевого бюджета были направлены дополнительные финансовые средства – 15 миллионов рублей. Это позволило за несколько месяцев отремонтировать участки согласно требованиям, предъявляемым к зданиям судов.

Для комфорта мировых судей, сотрудников аппарата и граждан, обращающихся в суд за защитой своих прав, оборудовали светлые кабинеты, зал судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел, помещения для подсудимых и конвоя, судебных приставов, архивные помещения. Cозданы условия для маломобильных приморцев. Помещения оборудованы системой охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа в здание суда.

Вероника ГОНЧАРОВА

Фото Primorsky.ru