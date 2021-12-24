Прощай, наличка – здравствуй, проездной! Владивосток долго и мучительно привыкал к новой системе оплаты проезда в общественном транспорте. Но это еще не все…

С начала ноября оплата проезда в общественном транспорте превратилась в настоящий квест. Раньше при смене, а точнее, повышении тарифов водители автобусов ручкой исправляли цифру вывешенного в автобусе объявления. Так, 20 рублей превратились в 23, затем резко в 28. Но этой осенью во всем автопарке пришлось вывесить совсем новые таблички, ведь цен стало сразу три.

Нововведение администрация города называет дифференцированными тарифами. По факту такая модернизация принуждает пассажиров отказаться от оплаты мелочью, ведь теперь, чтобы расплатиться наличкой, придется отдать целых 35 рублей. Чуть меньше – 32 рубля – за оплату банковской картой. Самый низкий тариф – по единой транспортной карте Владивостока (ЕТК) – 30 рублей.

План сработал. В отчете мэрии говорится, что безналичный способ оплаты составляет 80 % всех расчетов за проезд. В ноябре горожане воспользовались транспортными картами миллион раз, наличными – около 500 тысяч. При этом специалисты напоминают, что во Владивостоке система ЕТК действует с 2019 года.

Дороговатое удовольствие

Сразу после введения дифференцированных тарифов транспортные карты стали страшным дефицитом. Власти обвиняли в этом предыдущую администрацию, которая и готовила введение новой схемы оплаты проезда. Продавать ЕТК должны были в банках-агентах и в киосках около автобусных остановок, но поступавшие на точки проездные раскупали еще с утра. К такому ажиотажу город оказался не готов, хотя предугадать его можно было: кому хочется переплачивать лишние пять рублей. Но кому-то из чиновников такая разница, видимо, показалась мелочью. Поэтому карты решили закупать потихоньку, небольшими партиями.

– Недостаток карт был связан с тем, что заводы-производители находятся в центральной части России. При этом заключение дополнительных договоров, выпуск большого числа ЕТК, доставка из другого региона потребовали некоторых временных затрат. Нам удалось решить эту проблему в кратчайшие сроки, количество карт будет контролироваться в зависимости от спроса, – рассказал заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Помимо нехватки проездных горожан смутило и то, что их нужно приобретать. Стоимость одной транспортной карты – 100 рублей. Их людям уже не вернут. Конечно, со временем эти деньги окупаются, но по сути своей и без того довольно принудительный переход на ЕТК стал еще и затратным. В крупных городах, где система проездных налажена уже давно, транспортные карты оформляются либо под залог, либо с возвратом средств.

Так, приобретая московскую «Тройку», пассажир оставляет 50 рублей, которые можно вернуть, если отдать исправный проездной обратно в кассы. Санкт-петербургский «Подорожник» будет стоить чуть больше – 60 рублей, но и его можно получить обратно в течение 45 суток после приобретения. К сожалению, в нашем городе такой фокус не пройдет.

– Бюджет Владивостока никак нельзя сравнивать с бюджетом Москвы, поэтому возможности создать систему выдачи-приема транспортных карт под залог нет. При этом транспортный платежный инструмент, изготовленный на заводах, работающих с электроникой, вполне долговечный и может долго служить жителям и гостям. В настоящее время с помощью транспортных карт реализован пересадочный тариф на отдельных муниципальных маршрутах, дающий право ехать при пересадке за половину стоимости билета на втором маршруте, – рассказал Максим Акульшин.

Скидка на пересадку действует на пяти маршрутах:

– с № 44Д «Ст. Угольная – ВГУЭС» на № 15 «Приморский океанариум – Т/ц «Изумруд» и в обратном направлении;

– с № 95 «Снеговая Падь – Суханова» на № 15 «Приморский океанариум – Т/ц «Изумруд» и в обратном направлении;

– с № 98Ц «Луговая – Снеговая Падь» на № 95 «Снеговая Падь – Суханова» и в обратном направлении;

– с № 98Д «Луговая – Снеговая Падь – Площадь Борцов революции – Луговая» на № 95 «Снеговая Падь – Суханова» и в обратном направлении;

– с № 29К «Воевода – Мини-ТЭЦ Центральная» на 15 «Приморский океанариум – Кампус ДВФУ – Т/ц «Изумруд» – 1-я Речка» и в обратном направлении.

По двум кольцевым маршрутам можно проехать по стоимости одного билета в течение 15 минут:

– № 98Д «Луговая – Снеговая Падь – Площадь Борцов революции – Луговая» на № 98Д «Луговая – Снеговая Падь – Площадь Борцов революции – Луговая»;

– № 98Ц «Снеговая Падь – Горная – Площадь Борцов революции» на № 98Ц «Снеговая Падь – Горная – Площадь Борцов революции».

Огонь, вода и банкоматы

Пополнять транспортную карту разработчики предлагают через мобильные приложения банков или с помощью банкоматов ОА «Сбербанк» или АО «Примсоцбанк». Если вы являетесь клиентом другой организации, не исключено, что за обслуживание ЕТК с вас будут взимать комиссию. Как быть пожилым людям, которые получают пенсию наличкой и совсем не пользуются банковскими картами, неясно.

Администрация города советует им класть деньги на проездной через банкомат, но и здесь людям в возрасте без помощи консультанта не обойтись. Если учесть, что многие устройства сейчас стоят автономно, пенсионеру придется искать ближайшее отделение банка, чтобы там обратиться к сотруднику организации. И все это ради того, чтобы ездить чуть дешевле.

Еще один способ пополнения проездного – приложение «Транспортная карта». В нем можно отследить остаток на счете и посмотреть историю операций. Конечно, если у вас есть для этого смартфон.

Как бы то ни было, привыкать к новым правилам игры придется. Как отметил Максим Акульшин, дифференцированный тариф – это не временная акция. В следующем году город планирует ввести месячный проездной, проездной на определенное количество поездок и т. д. Приобрести ЕТК сейчас не составляет труда. Они в достаточном количестве есть в киосках «Владпрессы», на интернет-платформе 100SP.ru. Пассажиры могут также купить проездные в трамваях, троллейбусах или вагонах фуникулера. Проехать по безналу можно во всех городских автобусах.

В общем, дело вроде бы устаканилось. Владивостокцы исправно платят за проезд. И мечтают, чтобы цены не росли как можно дольше. Все три.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта vlc.ru