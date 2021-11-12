Долги с того света Кому возвращать банку кредит за умершего человека?

Само по себе слово «кредит» у большинства людей вызывает неприятные мысли. А теперь представьте, что вам приходится выплачивать проценты по займу умершего родственника. Увы, такова реальность Ирины Васильевны Волковой – пенсионерки из Спасска. Со своей проблемой она обратилась в Союз независимых медиа, куда входит и газета «Владивосток».

«Есть множество странных историй, в том числе и в Приморье. К примеру, человеку с зарплатой под 100 тысяч рублей и стажем работы на одном месте (куда уж надежнее) отказывают в кредите на 250 тысяч рублей, а инвалиду с хроническими заболеваниями и с символической пенсией спокойно выдают полтора миллиона. Поговаривают, конечно, о том, что некоторым менеджерам банков «иногда» выгодно выдавать безвозвратные долги…»

В 2007 году женщина вышла замуж за Сергея Волкова. Тот с детства был признан инвалидом второй группы из-за задержки в умственном развитии. Сергей (внимание!) не умел считать, не мог самостоятельно принимать более-менее важные решения, зато был добрым и практически безобидным для окружающих.

Все лучшее – соседям

Наталья Васильевна всеми силами старалась заботиться о муже. Вместе они сделали ремонт в доме, купили технику, она следила за состоянием его здоровья. Но в 2017 году Сергей вышел из дома один, а вернулся вместе с кредитом.

– По соседству с нами поселилась семья цыган. Они заметили, что муж мой отсталый, и начали его окучивать. Пенсию забирали, потом как-то он за моей спиной им трех коз наших отдал. Я вышла вечером их загонять во двор, а там только веревки пустые, – вспоминает Наталья Васильевна. – И они же его заставили в банке взять кредит. 400 тысяч Сергею выдали. Они все эти деньги себе забрали, купили машину и уехали.

Каким образом человеку, у которого, мягко говоря, проблемы с головой, одобрили кредит – неизвестно. По словам юриста Анастасии Дружининой, банки не обязаны проверять здоровье кредитополучателя, а для оформления займа достаточно иметь стабильный доход. У Сергея он был – пенсия.

– Если гражданин не признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то душевнобольной обладает всеми гражданскими правами и может совершать сделки, брать взаймы и проводить другие финансовые операции, – комментирует юрист. – Банк выдает кредит, если человек имеет гражданство РФ, регистрацию на территории страны, трудоспособен или является получателем страховой пенсии по старости.

11 месяцев Ирина Васильевна с мужем исправно платили по кредиту. На погашение займа уходила вся пенсия Сергея. За это время семье удалось внести в банк 96 тысяч рублей, но в 2018 году мужчина скоропостижно скончался от отека мозга.

– Чтобы его похоронить, я взяла новый кредит. Потом сходила в банк, где он брал заем, отнесла им справку о смерти, написала заявление, что не смогу выплачивать кредит, потому что у меня просто нет денег, да и оформлен же он не на меня. Тогда работники банка все документы приняли и целых три года меня не беспокоили. А совсем недавно по почте мне пришло письмо. Я оказалась должна 371 тысячу по кредиту, – рассказывает Ирина Васильевна.

Денег на выплату этой огромной суммы у женщины нет. Небольшой пенсии с трудом хватает на проживание, а перед зимой пришлось сильно потратиться на покупку топлива. Ирина Васильевна говорит, что пошла бы работать, но 69-летнюю пенсионерку никто не осмеливается принимать.

Взяли наследство – получите и долги

Договор кредитования, оформленный на покойного мужа, Ирина Васильевна ни разу не видела. Сейчас в банке ей отвечают, что основанием для выплаты долгов стало вступление женщины в права наследования.

– После смерти заемщика погашение кредита могут выполнять созаемщики, поручители, наследники или страховая компания. Если правопреемники принимают наследство, то к ним автоматически переходят банковские долги умершего. Избежать выплат можно лишь в случае непринятия наследства, – поясняет юрист Анастасия Дружинина.

По закону банк имеет право передавать долги в коллекторское агентство или подать документы в суд в течение трех лет с момента наступления задолженности. Поэтому, как только Ирина Васильевна стала полноправным наследником, все обязательства перед банком перешли к ней. Правда, сама пенсионерка утверждает, что на момент, когда ей пришло уведомление о долге, назначенные три года уже истекли. «Последний раз мы платили в июле 2018-го, а «бумажку» мне прислали в октябре 2021-го», – рассказывает Ирина Васильевна.

К сожалению, мало кто из правопреемников догадывается, что под словом «наследство» может скрываться не только квартира или машина, но и накопленные за жизнь их умершего родственника долговые обязательства. При этом избежать выплаты процентов по кредиту практически невозможно. Списание долгов банки не производят, более того, даже если наследники так и не обнаружились, организация может найти способ вернуть свои деньги.

– Допустим, человек умер и у него осталось имущество. Если наследников нет, оно переходит в собственность государства. По прошествии времени банк начинает искать заемщика, обнаруживает, что тот скончался, и может подать в суд, чтобы ему выделили долю от имущества, – поясняет Анастасия Дружинина. – В случае если собственность все же перешла какому-то физическому лицу, банк опять-таки через суд может заставить этого человека выплачивать проценты. И только если после смерти заемщика не осталось ни наследников, ни имущества, кредитная организация останется ни с чем.

Замкнутый круг

Как ни крути, а в данной ситуации действия банка кажутся полностью оправданными. Получить ответ на вопрос, почему психически нездоровому человеку, единственный достаток которого пенсия в 14 тысяч рублей, одобрили кредит в 400 тысяч рублей, у нас вряд ли получится. Есть множество странных историй, в том числе и в Приморье. К примеру, человеку с зарплатой под 100 тысяч рублей и стажем работы на одном месте (куда уж надежнее) отказывают в кредите на 250 тысяч рублей, а инвалиду с хроническими заболеваниями и с символической пенсией спокойно выдают полтора миллиона. Поговаривают, конечно, о том, что некоторым менеджерам банков «иногда» выгодно выдавать безвозвратные долги…

Соседи, которых Ирина Васильевна винит во всех бедах, бесследно пропали. А в инстанциях, в которые женщина обращалась со своей проблемой, разбираться в ситуации отказываются.

– Я ходила в полицию, просила разыскать этих цыган, даже писала, где примерно они могут находиться. Меня никто не слушает. И в прокуратуре разворачивают. Хотела написать жалобу в Спасский суд, но ее не приняли. Сказали, что неправильно составлено. А на просьбу рассказать, как составить этот документ корректно, мне ответили: «Обращайтесь к юристу». Да были бы у меня деньги! – говорит Ирина Васильевна.

Женщина говорит, что не противилась бы выплатам, если бы кредит был взят на семейные нужды: покупку техники или ремонт в доме. Но ни копейки из займа пенсионерка не видела. Помочь Ирине Васильевне некому. Вслед за мужем у нее умер сын, а родственники Сергея, не объявлявшиеся ни до, ни во время похорон, появились только в момент установления наследства, ища собственные выгоды.

Каким образом выплачивать долг, женщина не представляет.

В общем, помните, что кредиты – это такая штука, что вы можете запросто стать ответственным за действия и решение ваших родных и близких. Даже если вы об этом и не знали. Берите кредиты обдуманно, все просчитав. И обязательно советуйтесь с семьей, если такая потребность возникла. А то возьмешь вот так кредит не подумав, а выплачивать его будут ваши горячо любимые дети или внуки.

Марина ЗУБКО

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