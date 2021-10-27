Весне навстречу Места для весенней посадки растений можно готовить заранее, сейчас как раз время планировать такие посадки.

Оптимальный вариант – если яма для груши или яблони выкопана с осени. Это необходимо, чтобы разрыхленная земля в яме успела осесть, а помещенные в нее удобрения равномерно распределиться по всему грунту. Тогда при оседании почва не утянет за собой саженец, а питательная среда не обожжет его корни.

Диаметр ямы должен быть в 1,5 раза шире корневого кома растения. Выбранный из ямы грунт делят на две части: верхний плодородный слой и нижний, которым потом засыпают саженец. Если нижний слой – это глина, эту часть грунта надо заменить. Яму заправляют, перемешивая верхний питательный слой грунта с двумя ведрами перегноя или компоста, 200–300 г суперфосфата, 100–150 г сульфата калия. Если почва кислая, добавьте древесную золу (300 г на 1 кв. м) или доломитовую муку (300–500 г на 1 кв. м).

Если на вашем участке близко залегают грунтовые воды, для саженца готовят не яму, а насыпь. Ее тоже подготавливают заранее.

Высота посадочного холмика для плодовых деревьев должна быть 40–70 см, а диаметр основания – 1,3–1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность диаметром 1,5 м. Почву внутри круга перекопайте на глубину 20–25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы. Вокруг вбитого колышка начертите еще один круг радиусом 65–75 см. На этом месте сделайте насыпь, подгребая удобренный грунт. В результате у вас должна получиться площадка шириной 80–100 см и высотой 40–70 см. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец. Чтобы холмик не рассыпался, его можно обложить дерном.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»