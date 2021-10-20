В Приморье открыли монумент погибшим героям В День 111-летия поселка Кавалерово, 13 октября, по инициативе местного активиста Валентины Ющенко и детской военно-патриотической организации «Север» в сквере поселка Кавалерово состоялось открытие обелиска в честь трех кавалеровских воинов, погибших в Афганистане и Чечне, и сотрудника ГИБДД, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Всего на открытие собралось около 100 человек. Выступили и. о. главы района Анжела Бурая, глава Кавалеровского городского поселения Алексей Заика, военком Кавалеровского и Ольгинского районов Андрей Ткадлец, председатель совета ветеранов Анатолий Головащенко, поэтесса Ирина Шевчук, родственники погибших в горячих точках, представители военно-патриотических организаций из Кавалерово, Ольги, Дальнегорска.

Татьяна ПЕТРОВА

Фото Владимира БУХАРОВА