С «короной» борются по алгоритму Уже год в Приморье работают амбулаторно-инфекционные центры по борьбе с COVID-19

Ровно год назад в Приморье были организованы амбулаторно-инфекционные центры (АИЦ), предназначенные для оказания помощи гражданам с симптомами коронарвирусной инфекции. Прошедшее время показало их эффективность.

«Прохождение пациентов также выстроено по определенному маршруту: регистратор, принимающий первичных пациентов (вход в АИЦ всегда отдельный), кабинет врача, сестринский пост и процедурный кабинет (при необходимости)»

Полезные схемы

За год работы новой структуры первичного звена медицинской помощи сформировался четкий алгоритм, которому подчиняются и работа медперсонала АИЦ, и прохождение пациентов по врачебным кабинетам.

В частности, в «красную зону» – место приема пациентов с симптомами ОРВИ – врачи и медсестры заходят строго в СИЗ-костюмах. На выходе проводится обязательная санобработка спиртовым раствором.

Прохождение пациентов также выстроено по определенному маршруту: регистратор, принимающий первичных пациентов (вход в АИЦ всегда отдельный), кабинет врача, сестринский пост и процедурный кабинет (при необходимости).

В филиале поликлиники № 6 на Черемуховой, 32 расположено отделение АИЦ с выездными бригадами, работа которых также выстроена согласно определенному алгоритму. В частности, после каждого пациента медперсонал проходит на месте санобработку, меняет маску, вторые перчатки (без средств защиты – маски, перчаток – медработники не могут находиться даже в машине; отправляясь же к пациенту на вызов, врач должен обязательно надеть вторую пару перчаток). После возвращения на базу санобработку проходит вся бригада, в том числе водитель.

В данный момент в АИЦ работают три бригады, на каждую приходится по 10-12 вызовов в день (бригады работают с 8.00 до 18.00). Во всяком случае, с начала октября не бывало, чтобы в этом центре выходило меньше 30 вызовов в день.

Кроме того, по вторникам и четвергам к маломобильным пациентам, которые не могут прийти на прием сами, выезжает медсестра на забор мазков.

В АИЦ не только осуществляется забор анализов, в отдельном кабинете проводятся их обработка и сортировка.

При посещении врача пациент при необходимости получает назначенные лекарственные препараты. В каждом кабинете стоят шкафы с медикаментами для больных коронавирусной инфекцией, в том числе антибиотики, препараты, разжижающие кровь.

С начала третей волны коронавируса, после того как край вышел на плато по заболеваемости, ежесуточная численность выявленных инфицированных не снижается. Более того, по словам врачей, начиная с сентября количество пациентов растет. Объясняется этот рост просто: сезонный наплыв заболевших характерен для любого года.

Наиболее массовые дни в АИЦ – уже традиционно пятница и понедельник.

Если брать данные только по АИЦ полклиники № 6, то лишь за минувшую неделю врачи приняли 407 повторных и 273 первичных пациента, в том числе 52 пожилых. К ним, к слову, особое внимание, поскольку больные старше 60 лет относятся к группе риска. Их стараются госпитализировать даже в том случае, если не диагностируется пневмония. Всего же с Черемуховой на госпитализацию за неделю было отправлено 38 первичных пациентов.

Грипп ковиду «в помощь»

Между тем врачи края опасаются одновременного подъема заболеваемости коронавирусом и гриппом.

За прошедшие три дня в Приморье возросло количество вакцинируемых против новой коронавирусной инфекции на 43 %, в день за прививкой обращаются около 2,3 тысячи человек. О необходимости наращивания темпов прививочной кампании от COVID-19 и гриппа говорили на заседании оперативного штаба под руководством губернатора края Олега Кожемяко в четверг, 14 октября.

По словам заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, в последние дни отмечается рост числа вакцинированных от коронавируса, однако этот показатель в два раза меньше того, который медики достигли в июне, когда в день прививалось по 5 тысяч человек.

«Если на прошлой неделе в день на первую прививку приходили 1 400 человек, то в последние дни – по 2 300 человек. Наблюдаем сохраняющийся низкий темп вакцинации в Дальнереченском, Артемовском и Партизанском городских округах, Кировском и Партизанском муниципальных районах, в Спасске-Дальнем и Спасском районе. Эти темпы необходимо наращивать», – подчеркнула министр.

Анастасия Худченко отметила, что правительство Российской Федерации изменило требования к охвату населения вакцинацией COVID-19, увеличив план с 60 % до 80 % взрослого населения. Для Приморского края это означает, что привить необходимо 1,2 миллиона человек.

По состоянию на 14 октября первым компонентом вакцинировались 437 073 приморца, завершили иммунизацию 376 749 человек. В минздраве региона сообщают, что все пункты вакцинации работают, вакцина имеется в необходимом количестве – преимущественно это препараты «Спутник Лайт» и «ГамКовидВак».

Напомним, что в мобильных пунктах вакцинации делаются прививки от гриппа и COVID-19, все прочие прививки – только в прививочных кабинетах поликлиник.

Особое внимание министр здравоохранения Приморья обратила на необходимость вакцинации против гриппа тех категорий граждан, кто уже иммунизирован от COVID-19.

«В этом сезоне Роспотребнадзор предупреждает, что циркуляция вирусов гриппа будет. И если мы получим одновременно подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и гриппом, то ситуация в здравоохранении будет еще более напряженной, чем прошлой осенью, поскольку потоки этих больных необходимо разделять, – эти две инфекции одновременно в одном помещении лечить нельзя. Мы будем вынуждены перепрофилировать дополнительные подразделения, а значит, значительно сокращать оказание плановой помощи», – отметила зампред правительства Приморья.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото автора