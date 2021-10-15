В чужой песочнице «не гогать» ничего. И наступит мировая гармония «Не гогай мою гогу!» – так неожиданно называется персональная выставка Владимира Погребняка (16+), открывшаяся в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи. Это первая персоналка автора в залах галереи.

– Владимир Погребняк – известный приморский живописец с необыкновенным темпераментом и огромной работоспособностью. В его произведениях присутствует глубокий философский, ассоциативный подтекст. Зритель может не только познакомиться с работами художника, но и создать ироничный рассказ, отражающий внутренние переживания, мысли и мечты автора о гармонии в мире, – рассказывает директор галереи Алена Даценко.

«Не гогай мою гогу!» – фраза маленькой девочки Софии, внучки Владимира Погребняка, произнесенная в момент, когда та была увлечена игрой. Не так уж сложно догадаться, что на «малышовом» языке она означает «Не трогай мою ногу». И столь же легко понять, что в ней скрыто очерчивание «личного пространства». Бережная защита этого пространства каждым человеком и легла в основу концепции выставки.

«Не гогай мою гогу!» – рассказ-откровение художника о том, что все мы разные – разного возраста, пола, воспитания, жизненного опыта, но при этом живем в соседних «песочницах». Живем каждый со своей идеей, которая очень ценна, ее нельзя потерять, потому что это нечто сокровенное, интимное. Автор поднял на поверхность актуальные вопросы современной действительности: жизни в условиях пандемии, личных переживаний, страхов, повседневных забот и, конечно, мечты. Люди тщательно обустраивают и оберегают свое личное пространство, свою уютную «песочницу», но при этом хотят согласия и единства между внешним и внутренним, стремясь к общей для всех гармонии…

На выставке представлено более 40 произведений художника, половина из них создана в 2021 году. Центральное место занимает картина «Глобальное потепление» – она удачно иллюстрирует тематику выставки, определяемую автором как «безмятежное самодурство».

Мир детей помогает Владимиру Погребняку вычленить из жизненных впечатлений то, что поможет зрителю обратиться к самым сокровенным своим мыслям, чувствам, позволить себе не бояться, а открыто говорить о том, насколько можно или нельзя «гогать гогу» «играющего» рядом. Художник нарочно стремится подражать детской манере с помощью простых незамысловатых линий и мазков, создавая собственную матрицу окружающего пространства и включая в нее различные знаки (атрибуты, символы), которые сами по себе не всегда понятны. Идея преподносится через юмор, иронию и самоиронию. Таким способом мастер дарит нам внутреннее ощущение свободы…

Отдел новостей «В»