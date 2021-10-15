Дайте слово художнику, невзирая на возраст! Ставшая уже традиционной выставка-конкурс «Арт-Владивосток» (16+) открылась в залах Приморского отделения Союза художников России, при поддержке которого ее организует художественный факультет Дальневосточного института искусств.

Выставка проводится с 2009-го раз в два года. В нынешней помимо российских авторов принимают участие художники из нескольких городов и провинций Китая и Южной Кореи, а также впервые из Сербии. Россия же представлена регионами от Самары до Тюмени плюс, конечно же, весь Дальний Восток и Бурятия.

Конкурс разделен на несколько возрастных групп (в том числе в последние годы есть и детские) – 17-21 год, 22-35 лет, отдельная группа – преподаватели вузов и художественных училищ. Среди номинаций – графика, живопись и декоративно-прикладное искусство.

– Мы стараемся дать возможность показать себя и преподавателям. В этом году, например, есть прекрасные графические работы педагогов из Тюмени, – говорит Наталья Попович, декан художественного факультета ДВГИИ. – Кроме того, мы не ставим в одну группу работы студентов и профессионалов, чтобы судейство на конкурсе было максимально объективным.

– Как собираются работы на конкурс?

– У проекта есть сайт, в июле мы рассылаем приглашения во все учебные заведения нашего профиля – колледжи, школы искусств, вузы. Получаем фото работ, которых всегда очень много. Отмечу, что постановочные, учебные работы мы не принимаем. И, конечно, желательны свежие произведения. Ограничений по тематике нет, тема работ свободная. «Арт-Владивосток» – это творческое высказывание студентов и преподавателей.

Жюри, в которое каждый раз входят разные художники и искусствоведы, отбирает финалистов, и их работы мы представляем в залах Союза художников. А уже из их числа определяются лауреаты. В этом году было прислано более 500 заявок, а на выставке представлено 193 работы. В состав жюри вошли преподаватели ДВГИИ Игорь Обухов, Илья Бутусов, а также Вера Глазкова, Евгений Лаппо, председателем стала Алена Даценко.

– Какую главную цель ставит перед собой «Арт-Владивосток»?

– Выявление талантов и стимуляция творчества молодых художников, поддержка творчества преподавательского состава. По нашему убеждению, педагог художественного колледжа, школы или вуза должен быть, что называется, играющим тренером. И замечательно, что люди, занимающиеся воспитанием будущих художников, сами не бросают кисть и холст. А мы даем им возможность выставить свои лучшие работы. Между прочим, не во всех творческих учебных заведениях страны преподаватели имеют такую возможность, в некоторых маленьких городках средней полосы России просто нет выставочных пространств. А ведь мы еще делаем каталог, издаем и высылаем его всем участникам!

Конкурс дает возможность студентам посмотреть, как работают и чем живут их ровесники в других регионах России и за рубежом, что-то, возможно, для себя открыть. Да и соревновательный момент не последнюю роль играет. Если преподаватели, состоявшиеся художники, знают себе цену, то студентам не повредит понимать, как и в каком направлении развиваться, расти…

– Как проявили себя в этом году приморские участники и творческие учебные заведения края?

– Гран-при нынешнего конкурса, что очень приятно, достался нашей землячке Дарье Ткаченко. Приморский колледж искусств отлично себя проявил. Студентка Арина Слепова получила первое место в номинации «Живопись» в своей возрастной группе.

Но интересно, что в младшей группе, среди детей, фактически все призовые места в номинациях «графика» и «живопись» получили дети из Китая. Графика, особенно акварель, у них изумительная, слов нет, насколько прекрасна…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА