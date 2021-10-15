«Динамо» продолжает гонку за лидером Нулевой ничьей завершило 15 октября домашний матч владивостокское «Динамо» против клуба «Рязань». Тем не менее заработанное одно очко вывело «бело-голубых» на чистое второе место в турнирной таблице третьей группы Футбольной национальной лиги – 2.

От лидера первенства в лице саратовского «Сокола» динамовцы отстают самую малость. И так же на одно очко опережают ближайших преследователей – брянское «Динамо» и белгородский «Салют».

К игре в минувшую среду наша команда подошла с серьезными кадровыми проблемами. Получил травму защитник Дмитрий Калугин, отбывали дисквалификацию центральный защитник Алексей Подпругин и нападающий Руслан Гордиенко. Не успели восстановиться от предыдущих повреждений игроки средней линии Дмитрий Садов, Георгий Журавлев и Дмитрий Пытлев. Поэтому в стартовом составе пришлось выпускать футболистов со скамейки запасных. К примеру, впервые в этом сезоне на весь матч был заявлен молодой хавбек Даниил Гусевский.

Матч выдался упорным, ведь «Рязань» считается достаточно сильным соперником и уверенно держится на пятом месте в турнирной таблице. Именно гости первыми были близки к открытию счета. Однако у приморцев надежно защищал ворота Виталий Шильников. В конце тайма наши земляки перехватили инициативу и имели шанс выйти вперед, но Роману Пухову не хватило точности в завершающей стадии.

Игра шла жесткая, с обилием единоборств. Не случайно главный судья матча Роман Галимов из Улан-Удэ каждой из команд показал по четыре желтые карточки.

Ближе к окончанию поединка «Динамо» устроило штурм ворот соперника. Мяч метался по штрафной площади, но в створ так и не попал.

Следующая игра состоится во вторник, 19 октября. В гости приедет один из аутсайдеров турнира – клуб «Калуга».

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА