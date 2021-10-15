Отопительный сезон стартовал в 12 муниципалитетах края На утро среды, 13 октября, в Приморье тепло подавалось в 364 жилых дома и 248 социально значимых объектов.

По информации краевого министерства ЖКХ, на сегодня полностью обеспечены теплом соцобъекты в Арсеньеве, Ольгинском, Пожарском и Яковлевском районах, все жилые дома подключены к отоплению в Ольгинском и Пожарском районах.

«Приступили к работе 108 котельных в Арсеньеве, Владивостоке, Дальнегорске, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Ольгинском, Пожарском, Яковлевском районах, Анучинском, Пограничном и Тернейском муниципальных округах», – добавили в ведомстве.

Коммунальщики напомнили, что подача тепла – не одномоментный процесс и занимает определенное время. В некоторых случаях требуется регулировка внутридомовых систем, для этого необходимо обратиться в управляющую компанию. Зачастую нужно спустить воздух из батарей в квартирах на последнем этаже дома.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, практически все муниципалитеты издали постановления о начале отопительного сезона.

«Подача тепла начинается исходя из температуры наружного воздуха, традиционно северные районы начинают подключать к отоплению потребителей первыми. Но в любом случае к началу ноября батареи должны стать горячими во всех населенных пунктах края», – подчеркнула зампред.

Евгений СИДОРОВ.